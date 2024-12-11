İlayda Alişan ve Oğulcan Engin’den aşk dolu paylaşım!

Ünlü oyuncu İlayda Alişan ve sevgilisi Oğulcan Engin, sosyal medyada mutluluklarını gözler önüne sermeye devam ediyor. Çift, birlikte çekildikleri bir fotoğrafı Instagram hesaplarından paylaşarak takipçilerinin yüzünü güldürdü.

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin’den aşk dolu paylaşım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-12-2024 18:09

İlayda Alişan, Instagram hikayesinde sevgilisiyle yer aldığı kareyi paylaştı ve romantik bir mesaj eklemese de duygularını gözler önüne serdi. Ardından Oğulcan Engin, aynı fotoğrafı bir kalp emojisiyle kendi hesabında paylaştı.

Çiftin bu samimi paylaşımı, takipçilerinden büyük beğeni topladı. İkilinin uyumları ve mutlu halleri hayranlarından tam not alırken, sosyal medyada "Birlikte çok tatlısınız", "Mutluluk daim olsun" gibi yorumlar yağdı.

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin’in paylaşımları, sosyal medyada gündem olurken, ikilinin ilişkileri hayranları tarafından örnek gösterilmeye devam ediyor.

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