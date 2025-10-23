İlayda Alişan: "Seda Sayan’a Benzetilmek Benim İçin Gurur"

İlayda Alişan, Oğulcan Engin’in annesi Seda Sayan’a benzetilmesine “Benim için gururdur” diyerek cevap verdi. Yeni imajıyla dikkat çekti.

İlayda Alişan:
Yayın Tarihi : 23-10-2025 18:20

Oyuncu İlayda Alişan, iki yıldır aşk yaşadığı Oğulcan Engin’in annesi, ünlü şarkıcı Seda Sayan’a benzetilmesiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncu, “Seda Hanım’a benzetilmek benim için gururdur” diyerek gülümsetti.

İlayda Alişan’ın Yeni İmajı Dikkat Çekti

Erkek dergisi Esquire’ın Türkiye edisyonu, önceki akşam İstanbul’da düzenlenen Esquire Man At His Best ödül töreninde yılın en başarılı isimlerini ağırladı. Gecenin sunuculuğunu ise son dönemin parlayan oyuncularından İlayda Alişan üstlendi.

Yeni sezon öncesi imajını tamamen yenileyen Alişan, saçlarını sarıya boyayarak bambaşka bir görünüme kavuştu. Tören öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu, hem yeni imajı hem de özel hayatı hakkında soruları yanıtladı.

“Seda Hanım’a Benzetilmek Gururdur”

Yaklaşık iki yıldır Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile mutlu bir ilişki sürdüren Alişan’a, son haliyle müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan’a benzetildiği hatırlatıldı.

Güzel oyuncu bu benzetmelere tebessümle karşılık vererek, “Beni Oğulcan’la da benzetiyorlar. Seda Hanım’a benzetilmek benim için gururdur” açıklamasını yaptı.

Hem güzelliği hem de zarafetiyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olan İlayda Alişan, sade ama şık tarzıyla da beğeni topladı.

