İlayda Alişan İmaj Yeniledi! Yeni Saçları Takipçilerini İkiye Böldü

Ünlü oyuncu İlayda Alişan, radikal bir değişime giderek saç rengini yeniledi. Yeni imajıyla sosyal medyada gündeme oturan oyuncunun saçları, takipçilerini ikiye böldü.

İlayda Alişan’dan Sürpriz Değişiklik

Uzun süredir Oğulcan Engin ile aşk yaşayan güzel oyuncu, son dönemde hem özel hayatı hem de projeleriyle dikkat çekiyor. En son “Piyasa” dizisiyle ekranlarda olan Alişan, bu kez oyunculuğu değil imajı ile konuşuluyor. Ünlü isim, saçlarına balyaj tekniğiyle küllü kumral ve bal köpüğü tonlarının karışımını uygulattı.

Sosyal Medyada Büyük Yankı Uyandırdı

İlayda Alişan’ın yeni saç rengi, sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu. Bir kesim bu değişikliği çok beğenerek oyuncuya övgü yağdırdı. Ancak bazı takipçiler, eski saç renginin daha çok yakıştığını savundu. Böylece oyuncunun yeni imajı, sevenlerini ikiye böldü.

“Doğallıktan Yanayım”

İlayda Alişan, daha önce verdiği bir röportajda güzellik ve bakım rutinini paylaşmıştı. Ünlü oyuncu, “Doğallıktan yanayım ama kendime de iyi bakmaya çalışıyorum. Cilt bakımına çok önem veriyorum, özellikle nemlendirici ve güneş kremi benim için olmazsa olmaz. Spor yapmayı seviyorum ama bazen yoğunluktan aksatabiliyorum” diyerek hem sağlığına hem de görünümüne özen gösterdiğini belirtmişti.

Hayranları İkiye Bölündü

Ünlü oyuncunun yeni saç stiline gelen yorumlar hızla çoğalıyor. Kimileri onun bu cesur değişimini alkışlarken, kimileri de eski halini özlediklerini dile getiriyor. Ancak bir gerçek var ki, İlayda Alişan yine sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girmeyi başardı.