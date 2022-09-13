  • 14 EYLÜL Çarşamba 06:48
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

İkinci bebeğine hamile olan Hazal Kaya: Kızı düğün düğün gezdiriyorum!

Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile 2019 yılında dünyaevine girmişti. Aynı yıl ilk bebekleri Fikret Ali'yi kucaklarına alan çift, şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşıyor. Kız bebek bekleyen Hazal Kaya, Umut Kurt ile Melisa İnci'nin düğününe katıldı. İkinci bebeğine hamile Hazal Kaya, yeni paylaşımıyla beğeni topladı.

İkinci bebeğine hamile olan Hazal Kaya: Kızı düğün düğün gezdiriyorum!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-09-2022 17:51

3 yıl önce nikah masasına oturan güzel oyuncu Hazal Kaya ile Ali Atay, mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Rol aldığı dizilerin ve filmlerin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Hazal Kaya, evlendiği yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.

Evliliklerini bir bebekle taçlandıran çift, şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşıyor. Kaya bebeğinin cinsiyetini de paylaşmıştı.

Dün akşam da Umut Kurt ve Melisa İnci'nin düğününe katılan Hazal Kaya, bu kez pembe straplez mini elbisesini renkli taşlı topuklu ayakkabılarıyla kombin etti. Verdiği pozlara da "Kızı düğün düğün gezdiriyorum" ifadelerini not düştü. Güzel oyuncunun pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Demet Özdemir: Ben sokaklarda büyüdüm!
Ceyda Düvenci: "Çok uyuz biriyim!"