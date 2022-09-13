İkinci bebeğine hamile olan Hazal Kaya: Kızı düğün düğün gezdiriyorum!

3 yıl önce nikah masasına oturan güzel oyuncu Hazal Kaya ile Ali Atay, mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Rol aldığı dizilerin ve filmlerin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Hazal Kaya, evlendiği yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.

Evliliklerini bir bebekle taçlandıran çift, şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşıyor. Kaya bebeğinin cinsiyetini de paylaşmıştı.

Dün akşam da Umut Kurt ve Melisa İnci'nin düğününe katılan Hazal Kaya, bu kez pembe straplez mini elbisesini renkli taşlı topuklu ayakkabılarıyla kombin etti. Verdiği pozlara da "Kızı düğün düğün gezdiriyorum" ifadelerini not düştü. Güzel oyuncunun pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.