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İhtiyaç, Taşıt ve Konut Kredisi Çekecekler Elinizi Çabuk Tutun! Faizler Yükselecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu hafta yapacağı faiz kararı, piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Kredi kartı kullanıcıları için en önemli soru ise bu kararın kredi kartı faizleri üzerindeki etkisi olacak. İhtiyaç, Taşıt ve Konut Kredisi Çekecekler Elinizi Çabuk Tutun! Faizler Yükselecek.

İhtiyaç, Taşıt ve Konut Kredisi Çekecekler Elinizi Çabuk Tutun! Faizler Yükselecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 23-10-2023 12:50

İhtiyaç, Taşıt ve Konut Kredisi Çekecekler Elinizi Çabuk Tutun! Faizler Yükselecek. Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu ekim ayı için faiz oranını belirlemek üzere bir araya gelecek. Mevcut beklentiler, faiz oranının 250 ile 500 baz puan arasında bir artış göstermesi yönünde. Ancak en çok merak edilen konu, bu artışın kredi kartı gecikme faizleri üzerinde nasıl bir etkisi olacağı.

Piyasalarda 5. Faiz Artışı Beğlentisi: Kredi Kartı Faizlerinde Ne Değişiklikler Bekleniyor?

Hafize Gaye Erkan'ın TCMB Başkanı olarak atanmasının ardından faiz oranlarında artış eğilimi gözlenmeye başlandı. İlk toplantıda politika faizi %8.5'ten %15'e yükseltildi. Eylül'deki dördüncü toplantıda ise bu oran %30'a çıktı. Şimdi gözler, 26 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek olan toplantıya çevrildi.

Bazı tahminlere göre, eğer 250 baz puanlık bir artış olursa politika faizi %32.5'e yükselebilir. 500 baz puanlık bir artış durumunda ise %35'e çıkabilir.

Ekonomistler Ne Diyor?

  • AA Finans Anketi sonuçlarına göre ekonomistlerin büyük bir kısmı, politika faizinin 500 baz puan artarak %35'e yükseleceği tahmininde bulunuyor. Aynı ekonomistlerin yıl sonu tahminleri ise %40 civarında.

  • HSBC ekonomisti Melis Metiner, gelecek haftaki toplantıda 250 baz puanlık bir artış beklentisini dile getirdi.

  • Deutsche Bank ise 500 baz puanlık bir artışı öngörüyor.

Kredi Kartı Faizlerindeki Olası Değişiklikler

Merkez Bankası'nın faiz oranlarındaki artış, genellikle kredi kartı faizleri üzerinde hızla etkili oluyor. Özellikle kredi kartı ile nakit çekim faizleri bu değişiklikten hızla etkileniyor.

Eğer politika faizi %35 olursa; referans faiz oranı %3.17'ye çıkabilir. Bu durumda kredi kartı faizleri %3.72, gecikme faizleri %4.02 seviyelerine ulaşabilir. Aynı şekilde, kredili mevduat hesabından yapılan nakit çekimlerde uygulanacak faiz oranı da %4.48'e çıkabilir.

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