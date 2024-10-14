İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'den 3. yıl kutlaması!

2021 yılında hayatlarını birleştiren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, evliliklerinin 3. yılını geçtiğimiz günlerde romantik bir sosyal medya paylaşımıyla kutlamıştı. Şimdi ise bu mutlu gün için özel bir parti düzenleyen çift, yakın arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşadı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Yasemin Şefkatli, duygusal sözlerle İdo’ya olan sevgisini dile getirdi:

"Canım İdom kutlu olsun evliliğimizin 3. yılı. Umarım oğullarımızla tamamladığımız ailemizi güzel günlere taşımak nasip olur, beraber beyazlar saçlarımız. Umarım daha umutlu, daha huzurlu günler görürüz hep birlikte ülkece ve dünyaca."

Bu mutlu anı dostlarıyla paylaşmayı da ihmal etmeyen ünlü çift, dün akşam bir mekanda evliliklerinin 3. yıl dönümünü kutlamak için bir parti düzenledi. Partide, çiftin neşeli halleri ve eğlenceli anları dikkat çekti. Mikrofonu eline alan İdo Tatlıses, geceye damga vuran şu sözleri söyledi:



"En kötü günümüz böyle olsun. Umarım böyle 20., 30. ve 40. yıllarımızı da böyle kutlarız."

Tatlıses çifti, sevgi dolu kutlamaları ve enerjik tavırlarıyla yine magazin dünyasının dikkatini çekmeyi başardı.



