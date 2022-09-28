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İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli için 200 bin lira ödedi! Bakın ne aldı?

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli'ye ilginç bir sürpriz yaptı. İdo yeni cep telefonu numarasını; gün, ay, yıl olarak eşinin doğum tarihinden oluşması için numaranın sahibine 200 bin lira ödedi.

İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli için 200 bin lira ödedi! Bakın ne aldı?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-09-2022 10:55

Geçtiğimiz yıl gösterişli bir düğünle Yasemin Şefkatli ile evlenen İdo Tatlıses'in eşine yaptığı sürpriz oldukça şaşırttı. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo, sevgisini göstermek öyle bir şey yaptı ki herkesin ağzı açık kaldı. İşte İdo Tatlıses'in 200 bin TL'lik sürprizi...
 

İdo, eşi Yasemin Şefkatli'nin doğum tarihini cep telefonu numarası yapmak için harekete geçti. Genç şarkıcı, GSM operatörlerinden haftalarca eşinin doğduğu tarihi arka arkaya taşıyan numara aradı ama bir türlü bulamadı.

Fakat pes etmeyen İdo, aradığı numarayı birinin kullandığını öğrendi ve o kişiyle hemen iletişime geçti. Tatlıses bu numarayı almak için hattın sahibine 200 bin lira civarında bir para ödedi. İdo'nun bu hareketini duyanlar "Para fazla gelmiş" yorumları yaptı.

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