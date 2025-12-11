İddialı Tarzını Bıraktı: Nesrin Cavadzade'nin Boğazlı Beyaz Elbisesi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Al Yazmalım, Yasak Elma ve son olarak Sandık Kokusu gibi popüler yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, her zaman iddialı ve cesur dekolteli tarzıyla adından söz ettirirken, dün akşam katıldığı ödül töreninde yaptığı kıyafet seçimiyle herkesi şaşırttı.

Dekolteden Uzak Tarzı Beğeni Topladı

Ödül töreninde yaşanan şıklık yarışında en çok konuşulan isim yine Nesrin Cavadzade oldu. Oyuncu, her zamanki iddialı çizgisinden uzaklaşarak, tamamen kapalı beyaz bir elbise tercih etti.

Elbise Detayları: Vücuda tam oturan, yere kadar uzanan ve boğazlı beyaz elbisesiyle geceye katılan Cavadzade, görenleri şaşırttı.

Tepkiler: Bu beklenmedik ve dekolteden uzak tarz, sosyal medyada ve davetliler arasında oldukça başarılı bulundu ve ünlü oyuncuya binlerce yorum yağdı.

Cavadzade, beklenmedik bu seçimiyle gecenin en dikkat çeken ismi olmayı başardı.