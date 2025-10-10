Icardi’den Kız Arkadaşına Servet Değerinde Hediye!

Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez’e 500 bin TL değerinde taşlarla süslenmiş özel Galatasaray forması hediye etti.

Icardi’den Kız Arkadaşına Servet Değerinde Hediye!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-10-2025 09:31

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, hem saha içindeki performansıyla hem de özel hayatındaki romantik jestleriyle dikkat çekiyor. Arjantinli golcü, bu kez sevgilisi China Suarez için yaptığı pahalı sürprizle gündeme geldi.

Icardi’den Taşlarla Süslenmiş Özel Forma Sürprizi

Son dönemde aşklarıyla adından söz ettiren çift, sosyal medyada yine konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Icardi, sevgilisi Suarez’in giydiği Galatasaray forması üzerinde anlamlı bir değişiklik yaptı. 9 numaralı formanın altına “China” ismini yazdıran ünlü futbolcu, bu özel formayı yaklaşık 500 bin TL değerinde taşlarla süslettirdi.

Formanın tasarımı zarif bir nakış gibi özenle hazırlanırken, üzerine Türkiye bayrağı detayı da eklendi. Şıklığı ve duygusal anlamıyla öne çıkan bu hediye, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sosyal Medyada Büyük Yankı Uyandırdı

Icardi’nin sürprizi, taraftarlar arasında da büyük beğeni topladı. Kullanıcılar, jestin hem maliyetine hem de romantik detayına hayran kaldı. Birçok kişi, “Gerçek aşk bu!” ve “Icardi yine yaptı yapacağını” gibi yorumlar yaptı.

Suarez Bu Jestten Çok Etkilendi

Arjantinli oyuncu China Suarez, sevgilisinin bu anlamlı hediyesine kayıtsız kalmadı. Yakın çevresine göre Suarez, hediyeden oldukça etkilendi ve büyük mutluluk duydu. Güzel oyuncu, sık sık Galatasaray tribünlerinde Icardi’ye destek verirken görüntüleniyor.

Icardi’nin bu hareketi, hem taraftarların hem de magazin dünyasının ilgisini çekti. Sosyal medya kullanıcıları, futbolcunun aşk dolu jestini uzun süre konuşacağa benziyor.

