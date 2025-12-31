Icardi’den İstanbul’da Kar Keyfi: Yeni Aşkıyla Bahçeye Koştu!

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, saha içindeki başarısı kadar özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Wanda Nara ile yollarını kesin olarak ayıran ve gönlünü Arjantinli güzel China Suarez’e kaptıran Icardi, İstanbul’a yılın ilk karı düşer düşmez kendini dışarı attı.

İstanbul’da Romantik Kar Banyosu

İstanbul’da etkili olan kar yağışını fırsat bilen ünlü futbolcu ve sevgilisi China Suarez, evlerinin bahçesinde çocukça bir sevinç yaşadı. Sosyal medyayı aktif kullanan Icardi, sevgilisiyle karın tadını çıkardığı o anları takipçileriyle paylaştı.

Aşk Dolu Kareler: İkilinin karlar içinde birbirlerine sarılarak verdikleri pozlar, kısa sürede milyonlarca beğeni aldı.

China Suarez Etkisi: Icardi'nin yeni sevgilisiyle olan mutluluğu, Arjantin basınında da geniş yankı uyandırdı.

"Yeni Bir Aşk, Yeni Bir Hayat"

Wanda Nara dönemini tamamen kapatan Icardi, China Suarez ile olan ilişkisini geçtiğimiz haftalarda resmileştirmişti. Sosyal medya üzerinden sürekli aşk dolu kareler yayınlayan çiftin, İstanbul'un soğuğuna rağmen içleri ısıtan paylaşımları taraftarlar tarafından da yakından takip ediliyor.