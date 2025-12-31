Icardi’den İstanbul’da Kar Keyfi: Yeni Aşkıyla Bahçeye Koştu!

Mauro Icardi ve yeni sevgilisi China Suarez'den kar keyfi! İstanbul'da kar yağışını fırsat bilen ünlü çift, bahçede romantik pozlar verdi. Icardi'nin yeni aşkı China Suarez ile mutluluğu...

Icardi’den İstanbul’da Kar Keyfi: Yeni Aşkıyla Bahçeye Koştu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-12-2025 13:20

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, saha içindeki başarısı kadar özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Wanda Nara ile yollarını kesin olarak ayıran ve gönlünü Arjantinli güzel China Suarez’e kaptıran Icardi, İstanbul’a yılın ilk karı düşer düşmez kendini dışarı attı.

İstanbul’da Romantik Kar Banyosu

İstanbul’da etkili olan kar yağışını fırsat bilen ünlü futbolcu ve sevgilisi China Suarez, evlerinin bahçesinde çocukça bir sevinç yaşadı. Sosyal medyayı aktif kullanan Icardi, sevgilisiyle karın tadını çıkardığı o anları takipçileriyle paylaştı.

  • Aşk Dolu Kareler: İkilinin karlar içinde birbirlerine sarılarak verdikleri pozlar, kısa sürede milyonlarca beğeni aldı.

  • China Suarez Etkisi: Icardi'nin yeni sevgilisiyle olan mutluluğu, Arjantin basınında da geniş yankı uyandırdı.

"Yeni Bir Aşk, Yeni Bir Hayat"

Wanda Nara dönemini tamamen kapatan Icardi, China Suarez ile olan ilişkisini geçtiğimiz haftalarda resmileştirmişti. Sosyal medya üzerinden sürekli aşk dolu kareler yayınlayan çiftin, İstanbul'un soğuğuna rağmen içleri ısıtan paylaşımları taraftarlar tarafından da yakından takip ediliyor.

 Paylaşımın altına binlerce yorum yapan Galatasaray taraftarları, Icardi'ye "Gollerine kar altında da devam et kral" mesajları göndererek moral verdi.

Benzer Haberler
Marco Asensio’dan Marco Asensio’dan "Büyülü" Tatil: Fenerbahçe’nin Yıldızı Devre Arasında Enerji Depoluyor!
Şeyma Subaşı Gözaltında: Havalimanında Yakalandı, Sağlık Kontrolünden Geçirildi! Şeyma Subaşı Gözaltında: Havalimanında Yakalandı, Sağlık Kontrolünden Geçirildi!
Pınar Altuğ Sessizliğini Bozdu! Pınar Altuğ Sessizliğini Bozdu! "Cenazede Sakız" Eleştirilerine Tokat Gibi Cevap.
Cemre Baysel Pistlere Isındı! Cem Bölükbaşı’nın Babasından Cemre Baysel Pistlere Isındı! Cem Bölükbaşı’nın Babasından "Gelin" Onayı Geldi
Afra Saraçoğlu’ndan Duygusal 2025 Vedası: Afra Saraçoğlu’ndan Duygusal 2025 Vedası: "Bana Özdeğerimi Geri Kazandırdın"
Merve Boluğur Aşka mı Koşuyor? Merve Boluğur Aşka mı Koşuyor? "Yılın Son Hatasını Yapmaya Gidiyorum."
ÇOK OKUNANLAR
Doktor Başka Hayatta Setinden İlk Kareler
  • 27-12-2025 16:54

Doktor Başka Hayatta Setinden İlk Kareler

‘Eşref Rüya’ya Çifte Ödül!
  • 27-12-2025 18:04

‘Eşref Rüya’ya Çifte Ödül!

Gizem Karaca’dan İlk Aile Fotoğrafı! Leyla Yaz Bebek Büyüyor.
  • 26-12-2025 13:15

Gizem Karaca’dan İlk Aile Fotoğrafı! Leyla Yaz Bebek Büyüyor.

Hande Yener'den Kapalı Gişe 'Sezen' Geccesi
  • 27-12-2025 16:40

Hande Yener'den Kapalı Gişe 'Sezen' Geccesi

Simge Sağın’ın Gizli Evliliği Ortaya Çıktı!
  • 25-12-2025 17:11

Simge Sağın’ın Gizli Evliliği Ortaya Çıktı! "Lisede Evlendim, Pişman Oldum."