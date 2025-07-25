Icardi’den İfşa İddialarına Sert Tepki: “Benimle Oyun Oynamayın, Buraları Yakarım!”

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, özel hayatına dair ortaya atılan iddialar nedeniyle Arjantin basınının gündeminde. Wanda Nara ile boşandıktan sonra China Suárez ile nişanlanan Icardi, bu kez Suárez’i aldattığı yönündeki söylentilere sert çıktı.

Natasha Rey İddiası Gündemi Sarstı

Arjantin basını, Icardi’nin China Suárez’i Natasha Rey isimli bir kadınla aldattığını iddia etti. Rey’in, Icardi’ye ait olduğu öne sürülen müstehcen bir görüntüyü sosyal medyada paylaşarak futbolcunun kendisine müstehcen içerikli mesajlar gönderdiğini açıkladığı belirtildi. Bu gelişme, spor dünyasında adeta bomba etkisi yarattı.

Icardi’den Tehdit Gibi Açıklama

İddiaların ardından Icardi’den sert bir açıklama geldi. “Her zaman olduğu gibi elimde kanıtlar var. Ekran kaydını paylaşırdım ama Instagram hesabımı kapatır. Benimle oyun oynamayın, buraları yakarım!” sözleriyle konuşan yıldız futbolcu, ifşa iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

UEFA’dan Destek Mesajı

Ortaya atılan iddiaların ardından UEFA, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaparak Icardi’ye destek verdi. Paylaşımda, futbolcunun sahadaki başarısına ve disiplinine vurgu yapıldı.

Sosyal Medyada Gündem

Olayın ardından sosyal medya, Icardi’nin açıklamalarıyla çalkalandı. Taraftarlar, yıldız futbolcuya destek mesajları yağdırırken, bazı kullanıcılar da yaşananların özel hayat sınırlarını aştığını belirtti. Gözler şimdi, Icardi’nin yeni bir açıklama yapıp yapmayacağına çevrildi.