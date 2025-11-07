Icardi'den China Suarez'e Romantik Jest: Adını Ayakkabısına Yazdırdı

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, China Suarez ile olan aşk dolu ilişkisini sahaya taşıdı. Icardi, sevgilisi için jest yaparak gündem oldu. Arjantinli golcü, China Suarez’in adını futbol ayakkabısına yazdırdı. Icardi, benzer jestleri daha önce eski eşi Wanda Nara için de yapmıştı.

Wanda Nara'dan Sonra Yeni Aşk China Suarez

Mauro Icardi, çocuklarının annesi Wanda Nara ile evliliğini bitirmişti. Arjantinli model Nara’yla olan yıllar süren evliliği, ihanet nedeniyle sona ermişti. Icardi, ayrılığın ardından yeni bir aşka yelken açtı. Futbolcu, uzun zamandır China Suarez ile birliktelik yaşıyor. Icardi, mutluluğu China Suarez’de bulduğunu her fırsatta gösteriyor.

Aşkını Sahaya Taşıdı: Ayakkabı Jestini Yaptı

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi, China Suarez için yeni bir jest yaptı. Icardi, sevgilisinin adını futbol ayakkabısına yazdırarak aşkını kalıcı hale getirdi. Futbolcu, her fırsatta sosyal medya paylaşımlarıyla aşkını dile getiriyordu. Bu kez jestini yeşil sahada gösterecek. Icardi, maçlara sevgilisinin adını taşıyan ayakkabılarla çıkacak.

Daha Önce Özel Forma Tasarlatmıştı

Mauro Icardi, China Suarez için daha önce de büyük jestler yapmıştı. Futbolcu, geçtiğimiz ay sevgilisi için özel forma tasarlatmıştı. Bu forma, 500 bin TL değerinde taşlarla süslenmişti. Icardi, eski eşi Wanda Nara’ya da benzer romantik jestlerde bulunuyordu. Icardi’nin yeni jesti, magazin gündeminde uzun süre konuşulacak.