Icardi ile China Suárez Boğaziçi’nde Aşka Yelken Açtı

Mauro Icardi ile sevgilisi China Suárez, İstanbul’un kalbinde unutulmaz bir gün geçirdi. Ünlü çift, Boğaziçi’nde çıktıkları romantik tekne turuyla hem güneşin hem de aşkın tadını doyasıya çıkardı.

Boğaziçi’nde Güneşli ve Romantik Anlar

Galatasaray’ın yıldız ismi Mauro Icardi, Arjantinli oyuncu ve şarkıcı China Suárez ile birlikte İstanbul’da romantik bir kaçamak yaptı. Boğaz’ın büyüleyici manzarası eşliğinde tekneyle açılan çift, keyifli bir gün geçirdi. Güneşin altında el ele verilen pozlar, aşklarını adeta gözler önüne serdi.

Türk Kahvaltısına Hayran Kaldılar

Romantik anların yanı sıra, çift İstanbul’un kültürel lezzetlerini de keşfetmeyi ihmal etmedi. Mauro Icardi ve China Suárez, geleneksel Türk kahvaltısının eşsiz tatlarını deneyimleyerek Boğaz turunu lezzetle taçlandırdı. Menemen, simit, zeytin ve taze çay eşliğinde yaptıkları kahvaltı, çiftin sosyal medya paylaşımlarında da öne çıktı.

Zorlu Günlerin Ardından Moral Depoluyor

China Suárez, eski eşi Benjamin Vicuña ile çocuklarının Türkiye’ye gelişi konusunda yaşadığı sürecin ardından İstanbul’da moral topluyor. Icardi’nin desteğiyle hem şehirle bağ kuruyor hem de özel anlar yaşamayı sürdürüyor.