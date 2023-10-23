Icardi, Bayern Münih maçında oynayacak mı?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman devi Bayern Münih ile kritik bir maça çıkacak. Bu heyecan verici karşılaşma, RAMS Park'ta saat 19.45'te start alacak ve deneyimli İtalyan hakem Davide Massa tarafından yönetilecek. Ancak taraftarların merakla beklediği soru, sakatlığı bulunan yıldız oyuncu Icardi'nin sahada olup olmayacağı.

Maçın Diğer Hakemleri

Davide Massa'nın yanı sıra, Filippo Meli ve Stefano Alassio karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapacaklar. Ayrıca, dördüncü hakem koltuğunda Daniele Chiffi yer alacak.

Galatasaray'ın Grup Performansı

Galatasaray, grupta şu ana dek gösterdiği performansla dikkat çekiyor. İlk maçta Danimarka'nın Kopenhag takımıyla berabere kalan ekip, ardından Manchester United'ı 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçlarla sarı-kırmızılı takım, 4 puanla ikinci sıraya yerleşti. Bayern Münih ise grupta 6 puanla lider durumda.

Icardi'nin Durumu Ne?

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin sakatlık haberleri taraftarları endişelendiriyor. Derbi maçında yaşadığı sakatlık sonrası Bayern Münih karşılaşmasında sahada olup olmayacağına dair karar, maç öncesi verilecek.

Ziyech, Bayern Münih Maçında Kadroda

Hakim Ziyech'in sakatlığı sonrası uzun bir ara verdiği futbola, Bayern Münih karşılaşmasıyla dönmesi bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla sahada olup olmayacağı netlik kazanacak.

Galatasaray, son 23 resmi maçında yenilmedi. Özellikle Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkat çeken takım, bu seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

Bayern Münih'te Sakatlık Alarmı

Bayern Münih, Galatasaray karşılaşmasına 4 önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Raphael Guerreiro ve Leon Goretzka'nın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca tecrübeli kaleci Manuel Neuer'in durumu ise belirsiz.

Bayern Münih, son altı sezondur Şampiyonlar Ligi grup maçlarında mağlubiyet yüzü görmüyor. Bu etkileyici seriyi, Galatasaray karşılaşmasıyla sürdürmeyi planlıyor.

Galatasaray'ın Avrupa Serüveni

Galatasaray, Bayern Münih ile oynayacağı maçla birlikte Avrupa'da 311. kez sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 112 galibiyet aldı ve 457 gol yedi.

Galatasaray, son 20 Avrupa maçında sadece PSV'ye yenildi. Bu seride 11 galibiyet ve 8 beraberlikle dikkat çekti.

Galatasaray'ın son dönemde Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı zorluklar gözden kaçmıyor. Son dört grupta da üst tura çıkamayan ekip, toplamda 118 maçta 59 mağlubiyet aldı.