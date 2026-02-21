İbrahim Tatlıses'ten İzmir'de "4 Milyon Dolarlık" Şok İtiraf: "Bende Para Bitmez, Azalır!"

Türk müziğinin "İmparator" lakaplı ismi İbrahim Tatlıses, Kanal D'de yayınlanan Pazar Gezmesi programında Asiye Acar’ı İzmir’deki evinde ağırladı. Ünlü sanatçı, uğradığı ihanetlerden büyük maddi kayıplarına, aile içi kavgalardan yanan evinin son haline kadar çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"4 Milyon Dolarım Gitti ama Yıkılmadım"

İstanbul’u "vefasızlık" gördüğü için terk ettiğini belirten Tatlıses, huzur aradığı İzmir’de de dolandırıldığını açıkladı. Yaşadığı mağduriyetin boyutunu ilk kez rakam vererek paylaşan sanatçı, şunları söyledi:

"İzmir'de de rahat bırakmadılar, 4 milyon dolar dolandırıldım. Merhametliyim ama artık daha temkinliyim. Şunu bilsinler; bende para bitmez, sadece azalır."

Aile Savaşı: "Akrep Bile Bunu Yapmaz"

Tatlıses’in hedefinde bu kez hem akrabaları hem de çocukları vardı. Aile üyelerine yönelik sitemlerini ağır sözlerle dile getiren İmparator, şu iddialarda bulundu:

"Oğlum Ahmet, Manisa’daki 5 daireyi sattı ama kardeşlerine tek kuruş pay vermedi."

Dilan Çıtak'a Tepki: "Başı sıkışınca 'Tatlıses'in kızıyım' diyor, sıkışmayınca 'Tanımıyorum' diyor. Bu nasıl evlatlık?"

Akraba Sitemi: "Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş."

Yangın Sonrası Yeni Hayat ve "Turşu" Üzüntüsü

Narlıdere’deki lüks sitesinde çıkan ve bloğu tamamen küle çeviren yangından sonra dairesini baştan aşağı yenileyen Tatlıses, o süreçle ilgili ilginç bir detayı paylaştı. Yangında evi büyük hasar almasına rağmen en çok 15 bidon turşusunun yanmasına üzüldüğünü belirtti.

İmparator’un Yeni Düzeni

Yenilenen dairesinde daha sağlıklı bir yaşam sürdüğünü belirten Tatlıses'in;