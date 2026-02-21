İbrahim Tatlıses'ten İzmir'de "4 Milyon Dolarlık" Şok İtiraf: "Bende Para Bitmez, Azalır!"

İbrahim Tatlıses dolandırıldı mı? Tatlıses'in 4 milyon dolarlık kaybı, Ahmet Tatlı ve Dilan Çıtak hakkındaki sert açıklamaları ve İzmir'deki yanan evinin son durumu haberimizde...

İbrahim Tatlıses'ten İzmir'de
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-02-2026 18:39

Türk müziğinin "İmparator" lakaplı ismi İbrahim Tatlıses, Kanal D'de yayınlanan Pazar Gezmesi programında Asiye Acar’ı İzmir’deki evinde ağırladı. Ünlü sanatçı, uğradığı ihanetlerden büyük maddi kayıplarına, aile içi kavgalardan yanan evinin son haline kadar çarpıcı açıklamalarda bulundu.

 "4 Milyon Dolarım Gitti ama Yıkılmadım"

İstanbul’u "vefasızlık" gördüğü için terk ettiğini belirten Tatlıses, huzur aradığı İzmir’de de dolandırıldığını açıkladı. Yaşadığı mağduriyetin boyutunu ilk kez rakam vererek paylaşan sanatçı, şunları söyledi:

"İzmir'de de rahat bırakmadılar, 4 milyon dolar dolandırıldım. Merhametliyim ama artık daha temkinliyim. Şunu bilsinler; bende para bitmez, sadece azalır."

 Aile Savaşı: "Akrep Bile Bunu Yapmaz"

Tatlıses’in hedefinde bu kez hem akrabaları hem de çocukları vardı. Aile üyelerine yönelik sitemlerini ağır sözlerle dile getiren İmparator, şu iddialarda bulundu:

  • "Oğlum Ahmet, Manisa’daki 5 daireyi sattı ama kardeşlerine tek kuruş pay vermedi."

  • Dilan Çıtak'a Tepki: "Başı sıkışınca 'Tatlıses'in kızıyım' diyor, sıkışmayınca 'Tanımıyorum' diyor. Bu nasıl evlatlık?"

  • Akraba Sitemi: "Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş."

 Yangın Sonrası Yeni Hayat ve "Turşu" Üzüntüsü

Narlıdere’deki lüks sitesinde çıkan ve bloğu tamamen küle çeviren yangından sonra dairesini baştan aşağı yenileyen Tatlıses, o süreçle ilgili ilginç bir detayı paylaştı. Yangında evi büyük hasar almasına rağmen en çok 15 bidon turşusunun yanmasına üzüldüğünü belirtti.

İmparator’un Yeni Düzeni

Yenilenen dairesinde daha sağlıklı bir yaşam sürdüğünü belirten Tatlıses'in;

  • Maddi kayıplarına rağmen moralinin yüksek olduğu,

  • Mutfak alışverişini bizzat takip ettiği,

  • Güvenlik ve gizlilik konusuna artık çok daha fazla önem verdiği görüldü.

Benzer Haberler
Özgü Namal Yıllar Sonra Aşk Oruçunu Bozdu: İşte Gönlünü Kaptırdığı İsim! Özgü Namal Yıllar Sonra Aşk Oruçunu Bozdu: İşte Gönlünü Kaptırdığı İsim!
Özgü Namal Yıllar Sonra Aşk Oruçunu Bozdu: İşte Gönlünü Kaptırdığı İsim! Özgü Namal Yıllar Sonra Aşk Oruçunu Bozdu: İşte Gönlünü Kaptırdığı İsim!
Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol Cephesinde Bebek Heyecanı: Cinsiyet Belli Oldu! Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol Cephesinde Bebek Heyecanı: Cinsiyet Belli Oldu!
Pınar Altuğ’dan Yıllar Sonra Gelen Evlilik İtirafı: Pınar Altuğ’dan Yıllar Sonra Gelen Evlilik İtirafı: "Çocuk Yapmak İçin Evlendik"
Aşka Kapılarını Kapattı! Selin Şekerci: Aşka Kapılarını Kapattı! Selin Şekerci: "Bekârlık Sultanlıktır."
Arif Işık Eski Formuna Dönüyor: Cem Yılmaz'ın Arif Işık Eski Formuna Dönüyor: Cem Yılmaz'ın "G4G" Hazırlığı Sosyal Medyayı Salladı.
ÇOK OKUNANLAR
7,7 Milyon Takipçiyi Mest Eden Kareler: Esra Bilgiç’ten Yeni Paylaşım!
  • 17-02-2026 12:42

7,7 Milyon Takipçiyi Mest Eden Kareler: Esra Bilgiç’ten Yeni Paylaşım!

Ufuk Özkan’dan Zafer Pozu: Hastaneden Taburcu Oldu!
  • 19-02-2026 14:21

Ufuk Özkan’dan Zafer Pozu: Hastaneden Taburcu Oldu!

Akın Akınözü’nden Yürek Burkan Sevgililer Günü Paylaşımı:
  • 16-02-2026 14:25

Akın Akınözü’nden Yürek Burkan Sevgililer Günü Paylaşımı: "İlk Sevgilim, Sonsuz Sevgilim"

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay’a Yeni Partner! Feyza Civelek Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Salladı.
  • 20-02-2026 11:06

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay’a Yeni Partner! Feyza Civelek Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Salladı.

Çiçeği Burnunda Anne Neslihan Atagül’den Işıltılı Ayna Pozu!
  • 18-02-2026 14:59

Çiçeği Burnunda Anne Neslihan Atagül’den Işıltılı Ayna Pozu!