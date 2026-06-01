Kızılcık Şerbeti Dizisinde Bir Devir Bitiyor!

Show TV ekranlarının her bölümüyle sosyal medyayı birbirine katan reyting listelerini altüst eden rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden izleyicileri fena halde üzecek bir ayrılık haberi geldi. Yeni sezon öncesi oyuncu kadrosunda büyük bir revizyona giden fenomen yapımda hikayenin en temel taşlarından biri olan usta bir isimle yollar resmi olarak ayrıldı artık. İlk sezondan beri projenin ana omurgasında yer alan usta sanatçının bu vedası dizi dünyasında da kelimenin tam anlamıyla şok etkisi yarattı diyebiliriz.

Fenomen Dizinin Beşinci Sezon Hazırlıklarında Flaş Ayrılık

Gold Film imzasıyla ekran yolculuğuna tam gaz devam eden Kızılcık Şerbeti önümüzdeki yayın dönemi için yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor şu sıralar. Yeni hikaye örgülerinin ve karakterlerin yavaş yavaş netleştiği bu harıl harıl hazırlık sürecinde flaş bir ayrılık gerçekleşti işte. Dizinin ta en başından yani ilk bölümünden beri kadroda yer alan ve Ünal ailenin ulu çınarı Sönmez karakterine hayat veren usta oyuncu Aliye Uzunatağan projeye kesin olarak veda etti. Senaryoda Sönmez kara0kteri biliyorsunuz sezon finalinde ani bir kalp krizi geçirmiş ve herkesin yüreğini ağzına getirmişti.

Ekonomik Şartlarda Anlaşma Sağlanamadı

Peki ama bu ayrılığın arkasında ne var? Kulislerden sızan ilk bilgilere göre usta oyuncu ile yapım kanadı arasındaki iplerin kopmasının asıl sebebi tamamen maddi anlaşmazlıklara dayanıyor. Aliye Uzunatağan sezon finali öncesinde yeni döneme dair beklentilerini ve şartlarını yapım şirketine iletmiş aslında. Ancak taraflar arasında yürütülen uzun görüşmelerde ekonomik şartlarda bir türlü ortak paydada buluşamadılar ve bugün itibarıyla kesin olarak masadan kalkıldı. Deneyimli aktris ile yapım şirketi arasında geçmiş dönemlerde de benzer bütçe konularında fikir ayrılıkları yaşanmış ipler kopma noktasına gelmişti. Fakat o süreçte bir şekilde orta yol bulunup yeniden el sıkışılmıştı. Bu kez yapılan son toplantılar ise maalesef olumlu sonuçlanmadı ve yollar tamamen ayrıldı.

Sönmez Hanım'ın Hikayesi Yeni Sezonda Nasıl Sonlanacak?

Aliye Uzunatağan'ın o usta işi oyunculuğuyla hafızalara kazınan izleyicinin o sert ama adil çıkışlarıyla çok sevdiği Sönmez Hanım'ın diziden nasıl çıkarılacağı ise şimdiden çok büyük bir merak konusu. Sezon finalindeki o korkutan kalp krizi sahnesinin ardından yeni sezonun ilk bölümünde karakterin vefat haberi mi verilecek yoksa hikaye gereği başka bir şehre mi gönderilecek; buna senaryo ekibinin yapacağı toplantıların ardından karar verilecek.