İbrahim Tatlıses'ten İdo paylaşımı: "Yalansız dolansız evlat bu"

Çocuklarıyla yaşadığı sorunlar ve aralarındaki gerginliklerle sık sık magazin gündemine gelen usta sanatçı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından oğlu İdo Tatlıses’in fotoğrafını paylaşarak dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

Aile İçi Kriz Devam Ederken, İdo’ya Övgü

Büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile yaşadığı krizin giderek büyüdüğü iddiaları gündemdeyken, "İmparator" lakaplı sanatçının İdo Tatlıses'e yönelik bu paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İbrahim Tatlıses, oğlu İdo Tatlıses'i paylaşımında şu övgü dolu sözlerle anlattı:

"EVLAT BU Evlat bu. Bakışıyla, duruşuyla, edebiyle, terbiyesiyle evlat bu. Yalansız dolansız evlat bu. İdo'm, seninle gurur duyuyorum."

İdo Tatlıses'e yönelik bu samimi mesaj, sanatçının diğer çocuklarıyla arasındaki gerginliğin devam ettiği bir dönemde, İdo'ya olan bağlılığını ve güvenini vurguladı.