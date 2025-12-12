İbrahim Tatlıses'ten İdo paylaşımı: "Yalansız dolansız evlat bu"

İbrahim Tatlıses, oğlu İdo Tatlıses'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "Evlat bu. Yalansız dolansız evlat bu. İdo'm, seninle gurur duyuyorum" notunu düştü. Usta sanatçının bu paylaşımı, diğer çocuklarıyla yaşadığı krizler arasında dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses'ten İdo paylaşımı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-12-2025 12:00

Çocuklarıyla yaşadığı sorunlar ve aralarındaki gerginliklerle sık sık magazin gündemine gelen usta sanatçı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından oğlu İdo Tatlıses’in fotoğrafını paylaşarak dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

Aile İçi Kriz Devam Ederken, İdo’ya Övgü

Büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile yaşadığı krizin giderek büyüdüğü iddiaları gündemdeyken, "İmparator" lakaplı sanatçının İdo Tatlıses'e yönelik bu paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İbrahim Tatlıses, oğlu İdo Tatlıses'i paylaşımında şu övgü dolu sözlerle anlattı:

"EVLAT BU

Evlat bu. Bakışıyla, duruşuyla, edebiyle, terbiyesiyle evlat bu. Yalansız dolansız evlat bu. İdo'm, seninle gurur duyuyorum."

İdo Tatlıses'e yönelik bu samimi mesaj, sanatçının diğer çocuklarıyla arasındaki gerginliğin devam ettiği bir dönemde, İdo'ya olan bağlılığını ve güvenini vurguladı.

Benzer Haberler
Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken'den İddialı Moda Seçimi: Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken'den İddialı Moda Seçimi: "Etkilenmemek Elde Değil"
Evrim Akın Evrim Akın "Bez Bebek" İddiaları Sonrası Programdan Çıkarıldı! Yerine Hangi İsim Geldi?
Murat Cemcir İç Kanama Sonrası İlk Kez Konuştu: Murat Cemcir İç Kanama Sonrası İlk Kez Konuştu: "Merhaba İkinci Hayat"
Ebru Şancı'dan Gündem Yaratan Paylaşım: Ebru Şancı'dan Gündem Yaratan Paylaşım: "Bunu Yiyen Tuvalete Gitmeye Üzülür"
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan Evliliğinde Yeni Kriz: Boşanma Kararı mı Aldılar? Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan Evliliğinde Yeni Kriz: Boşanma Kararı mı Aldılar?
Aleyna Tilki'den Gündem Yaratacak İtiraf: Aleyna Tilki'den Gündem Yaratacak İtiraf: "Türk Erkekleri Yüzünden..."
ÇOK OKUNANLAR
Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!
  • 06-12-2025 17:15

Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!

Ebru Şancı'dan Gündem Yaratan Paylaşım:
  • 12-12-2025 14:31

Ebru Şancı'dan Gündem Yaratan Paylaşım: "Bunu Yiyen Tuvalete Gitmeye Üzülür"

Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı:
  • 08-12-2025 17:00

Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı: "Yeni Uyuşturucu Operasyonu" İddiasına Ati242'den Yanıt!

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı:
  • 10-12-2025 11:30

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı: "Boşanma Bana İyi Geldi"

Hakan Sabancı Çapkınlık Turlarına Başladı: Hande Erçel'den Ayrılan Sosyetik İsim Bakın Hangi Fenomenle Görüntülendi?
  • 08-12-2025 10:20

Hakan Sabancı Çapkınlık Turlarına Başladı: Hande Erçel'den Ayrılan Sosyetik İsim Bakın Hangi Fenomenle Görüntülendi?