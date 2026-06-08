İbrahim Tatlıses'ten Ankara Sokaklarında Neşeli 'İyiyim' Videosu!

Türk müziğinin İmparator lakaplı usta sanatçısı İbrahim Tatlıses son günlerde hakkında çıkan "acil olarak hastaneye kaldırıldı" iddialarına hem yazılı bir açıklamayla hem de neşeli bir video paylaşımıyla son noktayı koydu. Geçtiğimiz aylarda geçirdiği ciddi operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine girdiğini belirten ünlü türkücü Ankara sokaklarında moral depoladı. Geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırıldığına dair haberlerle gündeme gelen İbrahim Tatlıses paylaştığı video ile "iyiyim" mesajı verdi.

Kas Güçlenmesi İçin Kendi Rızamla Fizik Tedavideyim

Geçtiğimiz günlerde acil koduyla hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddiaların hayranlarında büyük endişe yaratması üzerine İbrahim Tatlıses durumun perde arkasını detaylı bir açıklamayla paylaştı. Ünlü türkücü geçtiğimiz nisan ayında geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve safra kesesinden ameliyat olmuştu. Tatlıses 22 Nisan'da da hastaneden çıkmıştı. İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz cuma günü hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.

Usta sanatçı kulaktan kulağa yayılan asılsız haberlerin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Son günlerde sağlık durumumla ilgili çıkan haberlere açıklık getirmek istiyorum. Allah'a şükür genel sağlık durumum gayet iyi. Ancak bildiğiniz gibi geçirdiğim ameliyat sonrasında bir süre hareketsiz kalmak zorunda kaldım. Bu süreçte kaslarımda güç kaybı ve bazı zayıflamalar meydana geldi. Doktorlarımın tavsiyesi doğrultusunda sağlığıma daha da kavuşmak ve günlük hayatıma daha güçlü devam edebilmek için kendi isteğim ve rızamla fizik tedavi programına başladım. Bazı haberlerde yer aldığı gibi hastaneye acil bir durum nedeniyle kaldırılmış ya da tedavi altına alınmış değilim. Tam tersine, mevcut sağlık durumumu daha iyi bir noktaya taşımak amacıyla planlı bir şekilde fizik tedavi görüyorum. Arayan, soran, dua eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarıma sevenlerime ve değerli halkımıza gönülden teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle tedavi sürecimi tamamlayıp daha güçlü bir şekilde hayatıma devam edeceğim. Sevgi ve saygılarımla"

Mavi Çalar Şarkısıyla Ankara Turu

İbrahim Tatlıses, ‘Maviye Çalar' şarkısını söyleyerek Ankara turuna çıktı.pic.twitter.com/7e4VSh8aaE — Onedio (@onedio) June 8, 2026

Açıklamasının hemen ardından sağlığının ve moralinin yerinde olduğunu kanıtlamak isteyen İmparator direksiyon başından eğlenceli anlarını paylaştı. Tatlıses sosyal medya hesabından paylaştığı video ile "iyiyim" mesajı verdi. Mavi Çalar şarkısını söyleyerek Ankara turuna çıkan Tatlıses "Hastaneden izinliyiz. Ankara güzel, Ankara'da hava güzel. Ankara'nın bebelerini geziyoruz" dedi. Başkent sokaklarında müzik eşliğinde tur atan ünlü sanatçının neşeli halleri hayranlarına derin bir nefes aldırırken sosyal medyada da kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.