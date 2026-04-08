İbrahim Tatlıses'in Kızı Melek Zübeyde İlk Kez Konuştu: Ameliyat İhtimali Masada

İbrahim Tatlıses yoğun bakımda! Kızı Melek Zübeyde, babasının son durumunu paylaştı: "Enfeksiyon safradan kaynaklanıyor, ameliyat söz konusu."

Yayın Tarihi : 08-04-2026 14:20

Türk müziğinin dev ismi İbrahim Tatlıses, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından yoğun bakıma alındı. Sevenlerini korkutan bu gelişme sonrası, sanatçının Perihan Savaş ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melek Zübeyde, babasının sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu.

"Enfeksiyon Vücudunu Sarmış"

Gel Konuşalım programına özel açıklamalarda bulunan Melek Zübeyde, babasını hastaneye kendisinin götürdüğünü belirterek süreci şöyle anlattı:

"Babam rahatsızlanınca beni aradı, ambulansla hastaneye götürdük. Enfeksiyon vücudunu sarmış durumda. Bu enfeksiyonun safradan kaynaklandığı düşünülüyor. Şu an kendinde ve konuşabiliyor ancak oldukça yorgun."

Ameliyat İhtimali Masada

Melek Zübeyde, doktorların tedavi sürecinde ameliyat ihtimalini değerlendirdiğini de sözlerine ekledi. Sanatçının genel durumunun takip edildiği ve operasyon kararının enfeksiyonun seyrine göre verileceği öğrenildi.

Kardeşler Arasında "Görüntü Verme" Gerginliği

Hastanede yaşananlar, Tatlıses'in çocukları arasındaki farklı tutumları da gün yüzüne çıkardı. Melek Zübeyde'nin hastaneye magazin muhabirlerine yakalanmadan gizlice girmesi ve bu durumu vurgulaması, kameralar önünde açıklama yapan kardeşleri Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak'a bir gönderme olarak yorumlandı.

Programın sunucusu Nur Tuğba Namlı da konuya ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

"İdo ve Melek aslında oradalarmış ama görüntü vermek istememişler. Melek, magazin muhabirlerinin olmadığı yerden çıktığı için görüntülenmediğini özellikle belirtti."

Benzer Haberler
Mesut Özil'den Yürekleri Isıtan Elisa Hediyesi: Onlarca Bebeğin Doğum Masrafını Üstlendi! Mesut Özil'den Yürekleri Isıtan Elisa Hediyesi: Onlarca Bebeğin Doğum Masrafını Üstlendi!
Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: "Genç kızlığım söndü resmen"
Polat Çiftinde Yolun Sonu mu? Dilan Polat: Polat Çiftinde Yolun Sonu mu? Dilan Polat: "Seninle Yollarımızı Ayırıyorum!"
Magazin Gündemi: Hande Erçel Soruşturmasında Test Sonuçları Belli Oldu. Magazin Gündemi: Hande Erçel Soruşturmasında Test Sonuçları Belli Oldu.
Mert Ramazan Demir’in Yeni Dizisi Delikanlı’dan İddialı Başlangıç: İşte Merak Edilen Reytingler! Mert Ramazan Demir’in Yeni Dizisi Delikanlı’dan İddialı Başlangıç: İşte Merak Edilen Reytingler!
Buse Terim Aşka Geldi: Buse Terim Aşka Geldi: "Seni Her Saniye Özlüyorum!"
ÇOK OKUNANLAR
  • 06-04-2026 10:41

"Tek Kişilik Motordan Belli": Fatih Altaylı’dan Mert Ramazan Demir’e İnce Gönderme.

Uzak Şehir’de Şok Veda: Diziye Veda mı Ediyor?
  • 02-04-2026 19:32

Uzak Şehir’de Şok Veda: Diziye Veda mı Ediyor?

Caner Cindoruk’tan Sektöre
  • 03-04-2026 23:05

Caner Cindoruk’tan Sektöre "Takipçi" Resti: "İyi Oyuncuyu Seçmelisiniz!"

Nevzat ve Evgenia Buluştu: İstanbul Hatırası’nda Nejat İşler’e Özge Borak Eşlik Edecek.
  • 01-04-2026 18:46

Nevzat ve Evgenia Buluştu: İstanbul Hatırası’nda Nejat İşler’e Özge Borak Eşlik Edecek.

Mert Ramazan Demir’den Servet Değerinde Yatırım: Türkiye’de Sadece 7 Kişide Var!
  • 02-04-2026 16:22

Mert Ramazan Demir’den Servet Değerinde Yatırım: Türkiye’de Sadece 7 Kişide Var!