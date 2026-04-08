İbrahim Tatlıses'in Kızı Melek Zübeyde İlk Kez Konuştu: Ameliyat İhtimali Masada

Türk müziğinin dev ismi İbrahim Tatlıses, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından yoğun bakıma alındı. Sevenlerini korkutan bu gelişme sonrası, sanatçının Perihan Savaş ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melek Zübeyde, babasının sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu.

"Enfeksiyon Vücudunu Sarmış"

Gel Konuşalım programına özel açıklamalarda bulunan Melek Zübeyde, babasını hastaneye kendisinin götürdüğünü belirterek süreci şöyle anlattı:

"Babam rahatsızlanınca beni aradı, ambulansla hastaneye götürdük. Enfeksiyon vücudunu sarmış durumda. Bu enfeksiyonun safradan kaynaklandığı düşünülüyor. Şu an kendinde ve konuşabiliyor ancak oldukça yorgun."

Ameliyat İhtimali Masada

Melek Zübeyde, doktorların tedavi sürecinde ameliyat ihtimalini değerlendirdiğini de sözlerine ekledi. Sanatçının genel durumunun takip edildiği ve operasyon kararının enfeksiyonun seyrine göre verileceği öğrenildi.

Kardeşler Arasında "Görüntü Verme" Gerginliği

Hastanede yaşananlar, Tatlıses'in çocukları arasındaki farklı tutumları da gün yüzüne çıkardı. Melek Zübeyde'nin hastaneye magazin muhabirlerine yakalanmadan gizlice girmesi ve bu durumu vurgulaması, kameralar önünde açıklama yapan kardeşleri Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak'a bir gönderme olarak yorumlandı.

Programın sunucusu Nur Tuğba Namlı da konuya ilişkin şu bilgiyi paylaştı: