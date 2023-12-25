İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak eridi! Son hali dikkat çekti!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in sosyal medyada yayınladığı fotoğrafları dikkat çekti. Oldukça zayıfladığı görülen ismin fotoğraflarına yorum yağdı. İşte detaylar...

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak eridi! Son hali dikkat çekti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-12-2023 10:26

Sahne performansı ve güçlü sesiyle tanınan İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra keşfedilen kızı Dilan Çıtak, hem kariyerindeki başarıları hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor.
 

RESMEN ERİDİ

Müzikle uğraşan ve sahne performansıyla dikkat çeken Dilan Çıtak, babası gibi bir müzik kariyeri izliyor ve son dönemdeki zayıflığıyla da gündemde. İddialı pozlarıyla dikkat çeken başarılı şarkıcı, bu değişimi sonrasında hayranlarından gelen yorumlarla konuşuluyor.



Dilan Çıtak, zayıflamasının ardından hayranlarından "Cesaretinle büyük bir değişim yaşadın", "Yaşın ilerledikçe daha da güzelleşiyorsun", "Muhteşem görünüyorsun", "Harika bir dönüşüm geçirdin" gibi yorumlar aldı.


Dilan Çıtak'ın zayıflığının ardında düzenli beslenme, sık yürüyüş ve spor yapma alışkanlıkları yatıyor.


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