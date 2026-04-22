İbrahim Tatlıses Taburcu Oldu: Miras Sorusuna Şok Cevap!

İbrahim Tatlıses safra kesesi ameliyatı sonrası taburcu oldu. Miras sorusuna "Kimseye para yok, devlete bıraktım" diyerek çocuklarına rest çekti.

Yayın Tarihi : 22-04-2026 18:36

Türk müziğinin dev ismi İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sağlık sorunlarının ardından sevenlerine derin bir nefes aldırdı. Yurt dışı konser maratonu sonrası İstanbul’daki evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı, iki haftalık tedavi sürecini başarıyla tamamladı. Geçtiğimiz cumartesi günü safra kesesi ameliyatı olan ve hastanede kaldığı süre boyunca dostlarının ziyaretçi akınına uğrayan Tatlıses, bugün taburcu oldu.

"Bir Kez Daha İyileştim"

Hastaneden çıkış yapmadan önce doktorlarıyla birlikte basın mensuplarının karşısına geçen İbrahim Tatlıses, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Kendisini sağlığına kavuşturan sağlık çalışanlarına teşekkür etmeyi ihmal etmeyen usta sanatçının neşeli ve formda hali dikkatlerden kaçmadı. Operasyonun başarılı geçtiğini belirten Tatlıses, dinlenme sürecine evinde devam edeceğini söyledi.

Vasiyet Sorusuna Olay Yanıt: "Devlete Bıraktım"

Taburcu olduğu esnada özel hayatına ve miras tartışmalarına dair çarpıcı açıklamalarda bulunan İmparator, vasiyet hakkındaki soruya beklenmedik bir cevap verdi. Küs olduğu çocuklarını işaret eden sanatçı, mirasını kime bırakacağına dair sert konuştu:

"Vasiyetimi devlete bıraktım. Kuruş yok, kuruş! Bazıları yüzünden diğerleri de mağdur kalacak. Kimseye para yok."

"Para Bana Babamdan Kalmadı"

Çocuklarına kapı açtığını ancak onların bu fırsatları değerlendiremediğini belirten Tatlıses, servetini tırnaklarıyla kazıyarak elde ettiğini vurguladı. "Benim babam ciğerciydi, para bana babamdan kalmadı. Parayı kendim kazandım. Parayı dağıtırım kime ne?" sözleriyle mirasının yönetimi konusundaki kararlılığını dile getirdi. Bu açıklamalar, Tatlıses ailesi içindeki gerilimin henüz son bulmadığını bir kez daha kanıtladı.

