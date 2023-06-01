İbrahim Tatlıses 10'uncu kez dede oluyor!

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ten sevindirici bir haber geldi. İstanbul'daki lüks bir otelde geçtiğimiz yıl şarkıcı Levent Dörter ile nikah masasına oturan Dilan Çıtak'ın hamile olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Bu haber, ünlüler dünyasının tanınmış isimlerinden Onur Akay'ın internet sitesinde yer aldı.

Ölüm ve hastalık haberleriyle 'felaket tellalı' lakabıyla anılan Onur Akay'ın haberi, Dilan Çıtak Tatlıses'in hamile olduğunu öğrenmesiyle büyük bir mutluluk yaşadığını belirtiyor. Habere göre, Dilan Çıtak Tatlıses, müjdeli haberi ilk olarak annesi Işıl Çıtak ve babası İbrahim Tatlıses ile paylaşmış.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan, geçtiğimiz yıl Levent Dörter ile dünya evine girmiş ve çift, mutlu bir birliktelik sürdürmekteydi. Hamilelik haberinin gelmesiyle birlikte aile içinde büyük bir sevinç yaşandığı ve İbrahim Tatlıses'in de bu güzel haberi duyduğunda oldukça mutlu olduğu belirtiliyor.