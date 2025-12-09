İbrahim Selim Yeni Aşkıyla İlk Fotoğrafı Paylaştı: Fenomen Ayşe Şeyma Keten'le Mutluluk Pozu!

DJ Daye Ay ile nişan atan ve aşk hayatında hız kesmeyen oyuncu ve sunucu İbrahim Selim, sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten ile yeni bir aşka yelken açtı. Selim, geçtiğimiz hafta birlikteliğini sosyal medya üzerinden duyurmasının ardından, sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı.

"Umarım Uzun Yıllarımız Olur" Sözleri Havada Kalmıştı

YouTube'da yaptığı programlarla tanınan İbrahim Selim, bu ilişkiden önce güzel oyuncu Selin Şekerci ile yaklaşık yedi ay süren bir aşk yaşamıştı. Selin Şekerci’nin ayrılıktan hemen önce, "Umarım uzun yıllarımız olur" demesine rağmen ilişkinin kısa sürede sona ermesi dikkat çekmişti.

İbrahim Selim'in yeni aşkı Ayşe Şeyma Keten ile paylaştığı ilk kare, sosyal medyada hızla yayılarak hayranlarından tebrik mesajları aldı.