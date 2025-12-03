İbrahim Selim Yeni Aşka Yelken Açtı: Gönlünü 16 Yaş Küçük Fenomene Kaptırdı

Geçtiğimiz yıl DJ Daye Ay ile nişanlanıp kısa süre sonra sessiz sedasız ayrılan oyuncu ve sunucu İbrahim Selim (46), yeni bir aşka yelken açtı. Selim, kendisinden 16 yaş küçük olan sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten (30) ile ilişkiye başladı.

Yeni çift, aşklarını sosyal medya paylaşımlarıyla ilan etti.

Sosyal Medyadan İlan-ı Aşk

Yeni ilişkilerini sosyal medya üzerinden duyuran Ayşe Şeyma Keten, İbrahim Selim’in programından bir kareyi kalp emojisiyle Instagram hesabında paylaştı. Bu paylaşıma kayıtsız kalmayan ünlü sunucu da aynı kareyi kendi hesabında yayınlayarak, esprili bir şekilde ilişkilerini resmileştirdi:

"Fotoğraf bile koydu"

İbrahim Selim'in bu notu, yeni ilişkilerinin doğrulandığı şeklinde yorumlandı ve magazin gündeminde yerini aldı.