İbrahim Selim Yeni Aşka Yelken Açtı: Gönlünü 16 Yaş Küçük Fenomene Kaptırdı

Oyuncu ve sunucu İbrahim Selim (46), kendisinden 16 yaş küçük sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten (30) ile yeni bir aşka başladı. İkili, aşklarını sosyal medya paylaşımlarıyla ilan etti.

İbrahim Selim Yeni Aşka Yelken Açtı: Gönlünü 16 Yaş Küçük Fenomene Kaptırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-12-2025 10:48

Geçtiğimiz yıl DJ Daye Ay ile nişanlanıp kısa süre sonra sessiz sedasız ayrılan oyuncu ve sunucu İbrahim Selim (46), yeni bir aşka yelken açtı. Selim, kendisinden 16 yaş küçük olan sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten (30) ile ilişkiye başladı.

Yeni çift, aşklarını sosyal medya paylaşımlarıyla ilan etti.

Sosyal Medyadan İlan-ı Aşk

Yeni ilişkilerini sosyal medya üzerinden duyuran Ayşe Şeyma Keten, İbrahim Selim’in programından bir kareyi kalp emojisiyle Instagram hesabında paylaştı. Bu paylaşıma kayıtsız kalmayan ünlü sunucu da aynı kareyi kendi hesabında yayınlayarak, esprili bir şekilde ilişkilerini resmileştirdi:

"Fotoğraf bile koydu"

İbrahim Selim'in bu notu, yeni ilişkilerinin doğrulandığı şeklinde yorumlandı ve magazin gündeminde yerini aldı.

Benzer Haberler
Murat Cemcir Yoğun Bakımdan Çıktı! Hastaneden Sevindirici Açıklama Murat Cemcir Yoğun Bakımdan Çıktı! Hastaneden Sevindirici Açıklama
Gökçe Bahadır'dan Ayrıntılı Evlilik Teklifi İtirafı: Gökçe Bahadır'dan Ayrıntılı Evlilik Teklifi İtirafı: "Elinde Leblebilerle Bana Teklif Etti"
Burak Sevinç'ten Samimi İtiraflar: Burak Sevinç'ten Samimi İtiraflar: "Üniversiteyi Terk Ettim"
Ezhel Artık Alman Vatandaşı: Sahnede Duyurdu Ezhel Artık Alman Vatandaşı: Sahnede Duyurdu
Esra Bilgiç’ten Şaşırtıcı Karar: Reklam Kazançları Yetince Oyunculuğa Kısa Bir Mola Verdi Esra Bilgiç’ten Şaşırtıcı Karar: Reklam Kazançları Yetince Oyunculuğa Kısa Bir Mola Verdi
Pelin Akil'in Derbi Tepkisi: Pelin Akil'in Derbi Tepkisi: "Maç Yüzünden..."
ÇOK OKUNANLAR
Kızılcık Şerbeti’nde İsim Krizi İddiası: Seray Kaya, Doğukan Güngör’ün Kıskançlık Söylentilerine Yanıt Verdi
  • 26-11-2025 17:16

Kızılcık Şerbeti’nde İsim Krizi İddiası: Seray Kaya, Doğukan Güngör’ün Kıskançlık Söylentilerine Yanıt Verdi

Serenay Sarıkaya Yıllar Sonra İtiraf Etti: “O Zamanlar Özgüvensizmişim”
  • 26-11-2025 18:30

Serenay Sarıkaya Yıllar Sonra İtiraf Etti: “O Zamanlar Özgüvensizmişim”

Murat Cemcir'in Sağlık Durumu Hakkında Hastaneden Açıklama:
  • 02-12-2025 10:44

Murat Cemcir'in Sağlık Durumu Hakkında Hastaneden Açıklama: "Divertikül kanaması ile..."

Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile Sahne Yolculuğunu Anadolu’dan Başlatıyor
  • 01-12-2025 13:27

Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile Sahne Yolculuğunu Anadolu’dan Başlatıyor

Derin Talu'nun
  • 29-11-2025 13:15

Derin Talu'nun "Kıskançlar Çirkin ve Şişko" Paylaşımı Sosyal Medyada Büyük Tepki Çekti