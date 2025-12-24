İbrahim Selim ve Ayşe Şeyma Keten’den "Evet" Sürprizi: Evleniyorlar!

İbrahim Selim ve Ayşe Şeyma Keten evleniyor! Ünlü sunucunun romantik teklifine "Ben de çökeyim" diyerek evet diyen Şeyma Keten ile İbrahim Selim'in evlilik haberinin detayları...

İbrahim Selim ve Ayşe Şeyma Keten’den
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-12-2025 09:40

Talk-show dünyasının sevilen ismi İbrahim Selim, bir süredir aşk yaşadığı sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten ile evlilik yolunda ilk büyük adımı attı. İlişkilerini geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadan ilan eden çift, bu kez takipçilerini mutlu bir haberle sevindirdi: İbrahim Selim, Ayşe Şeyma Keten’e evlenme teklifi etti!

Romantik Teklifte Güldüren Diyalog: "Ben de Çökeyim!"

Evlilik teklifi sırasında yaşananlar, çiftin eğlenceli karakterlerini bir kez daha ortaya koydu. İbrahim Selim’in diz çökerek teklif etmesi üzerine Ayşe Şeyma Keten’in verdiği yanıt sosyal medyada viral oldu:

"Sen aşağıda ben yukarıda olmaz, ben de çökeyim ama EVET, EVET!"

"Yeni Bir Yolculuğa Çıkıyoruz"

Çift, bu özel anları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları romantik bir kareyle duyurdu. Paylaşımlarına ekledikleri not ise hem duygulandırdı hem de beğeni topladı:

  • Ortak Mesaj: "Biz yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Eşlik eden, edecek olan herkesin neşesi bol olsun."

  • Yaş Farkı Gündemi: Aralarındaki 16 yaş farkı (İbrahim Selim 46, Şeyma Keten 30) bir dönem konuşulsa da, takipçileri ve ünlü dostları çifti tebrik yağmuruna tuttu.

Ayşe Şeyma Keten Kimdir?

İbrahim Selim’in kalbini çalan Ayşe Şeyma Keten, 1995 doğumlu bir dijital içerik üreticisi. Eğitimini havacılık (Sivil Hava ve Ulaştırma İşletmeciliği) üzerine tamamlamış olsa da kariyerine Instagram ve YouTube üzerinden içerik üreterek devam ediyor.

