İbrahim Kutluay, oğlu Ömer ile spor yaparken görüntülendi!

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, oğlu Ömer ile birlikte spor salonunda ter döktüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı. Babalar ve oğullar arasındaki samimi anlar, takipçilerinin ilgisini çekti.

Sporcu kimliğiyle tanınan İbrahim Kutluay, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda oğlu Ömer ile birlikte spor yaparken görüntülendi. Videoda, Kutluay'ın babalık duygularını ve spor tutkusunu bir arada yaşadığı görülüyor.

İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer ile birlikte spor yaparken paylaştığı video, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü