İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza’dan aşk dolu tatil! Çeşme pozları gündem oldu

İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza, Çeşme’de romantik tatil yapıyor. Çiftin plajdaki aşk dolu halleri objektiflere yansıdı.

İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza’dan aşk dolu tatil! Çeşme pozları gündem oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-07-2025 14:51

İbrahim Kutluay ile uzun süredir aşk yaşadığı Edvina Sponza, yaz sezonunu Çeşme’de açtı. Emekli milli basketbolcuyla güzel sevgilisi, Çiftlikköy sahilinde objektiflere takıldı. Çiftin deniz keyfi ve birbirlerine olan yakınlıkları dikkatlerden kaçmadı.

Çiftlikköy’de aşk dolu anlar

Güneşli havayı değerlendiren İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, Çeşme’nin popüler plajlarından birinde gün boyu denizin tadını çıkardı. Plajda samimi halleriyle dikkat çeken çift, etrafa mutluluk saçtı.

Özellikle Edvina Sponza’nın düzgün fiziği ve belirgin karın kasları, görenlerden tam not aldı. Spor tutkunu olduğu bilinen Sponza, tatilde de formunu koruduğunu bir kez daha kanıtladı.

Aşk dolu bakışlar objektiflere yansıdı

Bir süre denizde sohbet eden Kutluay ve Sponza’nın, birbirlerine olan aşk dolu bakışları objektiflere böyle yansıdı. Romantik anlarıyla beğeni toplayan çift, yaz enerjisini Çeşme’de doyasıya yaşamaya devam ediyor.

İkili, samimi halleri ve doğal tavırlarıyla magazin gündeminde üst sıralara yerleşti. Tatillerine hız kesmeden devam eden Kutluay ile Sponza’nın sahildeki pozları, sosyal medyada da çok konuşuldu.

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