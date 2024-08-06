İbrahim Demirkol'a sürpriz partner!

Ünlü yönetmen ve senarist Yavuz Turgul’un Netflix için hazırladığı “Ayrılık Da Sevdaya Dahil” dizisinin başrol kadın oyuncusu belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İbrahim Çelikkol'un "Kemal" rolüyle yer alacağı dizide, başrol kadın oyuncu uluslararası projelerde tanınan Emine Meyrem oldu.

İbrahim Çelikkol, yeni sezon için gelen ana akım dizi tekliflerini reddederek Yavuz Turgul’un bu iddialı projesiyle el sıkıştı. TMC’nin unutulmaz dizi ve filmlere imza atan patronu Erol Avcı'nın yapımcılığını üstlendiği ve 8 bölümden oluşacak dizi, ekim ayında sete çıkacak. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Kurtcebe Turgul ve Selim Demirdelen oturacak.

Emine Meyrem, dizide "Afife Jale" karakterini canlandıracak. Başarılı oyuncu, daha önce “Af”, “De là Où Tu Es Tu Peux M’entendre” ve “Magi” gibi filmlerde rol almış ve performansıyla büyük beğeni toplamıştı. 1980 doğumlu olan ödüllü oyuncu, Paris’te Le Laboratoire de L’Acteur ve Jack Waltzer Workshops, Brüksel’de Parallax Tiyatro ve Brüksel Hür Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Kültür Faaliyetleri Yönetimi alanlarında eğitim aldı.

Yavuz Turgul, Kurtcebe Turgul ve Nilgün Öneş’in senaryosunu kaleme aldığı “Ayrılık Da Sevdaya Dahil”, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle izleyicilerin merakla beklediği projelerden biri olmaya aday. Ekim ayında çekimlerine başlanacak dizinin, izleyicilere farklı bir deneyim sunması bekleniyor.