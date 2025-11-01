İbrahim Çelikkol'lu Doc Uyarlamasının Kadrosu Güçleniyor!

NOW'un Yeni Yıl Dizisi "DOC" Uyarlamasına Yasemin Yazıcı Katıldı

NOW kanalında yeni yılda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Dass Yapım imzalı yerli Doc uyarlamasının kadrosuna başarılı bir oyuncu daha eklendi. İtalyan yapımı Doc - Nelle Tue Mani dizisinden uyarlanan bu proje, 2026 yılının merakla beklenen yapımları arasında yer alıyor.

Dizinin yönetmenliğini Ketche üstleniyor. Senaryosu ise Pınar Bulut ve Onur Koralp tarafından kaleme alınıyor. Dizinin başrol kadrosu daha önce belirlenmişti. İbrahim Çelikkol dizide “İnan Kural” karakterine hayat verecek. Alina Boz “Mevsim”, Bertan Asllani “Toprak”, Ferit Aktuğ “Ekin” ve Eylül Tumbar ise “Zeren” rollerinde izleyici karşısına çıkacak.

Doc Uyarlamasında "Yaz" Karakterine Yasemin Yazıcı Hayat Verecek

NOW ekranlarında yayınlanacak olan bu iddialı dizinin oyuncu kadrosuna katılan son isim Yasemin Yazıcı oldu. Yasemin Yazıcı, projede doktor “Yaz” karakterini canlandıracak. Başarılı oyuncu, bu yeni rolüyle dizinin ana hikayesine katkı sağlayacak.

Doc dizisi, gerçek bir yaşam öyküsünden ilham alarak hazırlandı. Dizinin ilham kaynağı, İtalyan doktor Pierdante Piccion'ın yaşadığı olaylar oldu. Piccion, 2013 yılında bir trafik kazası geçirdi. Kazadan sonra gözlerini açtığında kendisini 2001 yılında sanıyordu. Karşısında yetişkin çocuklarını görmesiyle dünyası altüst oldu. Bu büyük şok ve anı kaybı hikayesi, Doc dizisinin temel konusunu oluşturuyor. Yerli uyarlama, bu ilgi çekici medikal dramı Türk izleyicisine taşıyacak.