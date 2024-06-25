İbrahim Çelikkol'dan sevenlerini üzen haber: Motosiklet kazası geçirdi

Bir Zamanlar Çukurova, Siyah Beyaz Aşk, Kuş Uçuşu, Doğduğun Ev Kaderindir, Kördüğüm gibi pek çok başarılı yapımda rol alan İbrahim Çelikkol, son olarak "Gaddar" dizisinde "Korkut Zakkum" karakterine hayat vermişti. Hem oyunculuğu hem de toplumsal duyarlılığı ile beğeni toplayan Çelikkol, özel hayatında da dikkat çekiyor. Oğlunun annesi Mihre Mutlu ile 5 yıllık evliliğini sonlandıran oyuncu, şu sıralar Natali Yarcan ile yeni bir ilişkiye yelken açmış durumda.

Geçtiğimiz hafta motoruyla yola çıkan İbrahim Çelikkol, sağdan aniden çıkan bir otomobili fark edemeyince çarpmanın etkisiyle yere düştü. Kaburgaları ve omzunda yaralanmalar meydana gelen oyuncuya, kazanın ardından hem otomobil sürücüsü hem de çevredeki vatandaşlar hemen yardım etti.

Durumunun iyi olduğu belirtilen Çelikkol'un, hayranlarını daha fazla endişelendirmemek için sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaşıldı. Hafif yaralanmalarla atlatılan kazanın ardından oyuncunun kısa süre içinde iyileşmesi bekleniyor.

Çelikkol'un sevenleri, sosyal medyada geçmiş olsun dileklerini iletirken, ünlü oyuncunun en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyor.