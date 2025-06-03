İbrahim Çelikkol'dan Lüks Saat Hamlesi: 7 Milyon Liralık İsviçre Saati Koleksiyonunda!

İbrahim Çelikkol, 7 milyon liralık İsviçre yapımı saatle koleksiyonunu genişletti, göz kamaştıran tercihiyle gündeme oturdu.

İbrahim Çelikkol'dan Lüks Saat Hamlesi: 7 Milyon Liralık İsviçre Saati Koleksiyonunda!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-06-2025 14:43

İbrahim Çelikkol, lüks saat tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ünlü oyuncu, koleksiyonuna 7 milyon lira değerindeki İsviçre yapımı özel bir modeli ekleyerek sosyal medyada ve moda çevrelerinde büyük ilgi topladı.

Lüks Zevklerine Yeni Bir Ekleme Daha

Başarılı oyuncu, rol aldığı diziler ve reklam projelerinden elde ettiği gelirleri dikkat çekici yatırımlara dönüştürüyor. Özellikle pahalı saat koleksiyonu ile adından söz ettiren Çelikkol, bu kez yaklaşık 180 bin dolarlık yeni bir modelle gündeme geldi. Çekimlerde bileği süsleyen bu dikkat çekici saat, tarzına şıklık katarken, meraklı bakışları da üzerine topladı.

Özel Hayatı ve Koleksiyonu Gündemde

Son dönemde sadece kariyeriyle değil, özel hayatıyla da adından söz ettiren İbrahim Çelikkol, yaklaşık iki yıldır yazar Natali Yarcan ile mutlu bir ilişki yaşıyor. Özel hayatındaki istikrar ve kariyerindeki başarı, onun pahalı zevklerini dahi kamuoyunun ilgi odağı haline getiriyor.

İbrahim Çelikkol, saat koleksiyonu gibi özel meraklarıyla, hem tarzı hem de yatırım anlayışıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

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