İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan, Roma'da birinci yıllarını kutladı

İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan, 2023 yılının başından beri birlikte oldukları bilinen çift, yıldönümlerini kutlamak için Roma'ya seyahat etti.

İtalya'da bir televizyon kanalının daveti üzerine Roma'ya giden ünlü oyuncu, sevgilisine sürpriz yaparak onu da yanında götürdü.

Tatil boyunca İtalya'da çekilen bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşan İbrahim Çelikkol, takipçilerinden beğeni topladı. Ancak Natali Yarcan, seyahatleri hakkında sessiz kalarak herhangi bir paylaşım yapmadı ve gizliliği tercih etti.