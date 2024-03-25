İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan, Roma'da birinci yıllarını kutladı

İbrahim Çelikkol, son olarak Kuş Uçuşu dizisinde Birce Akalay ile başrolü paylaştı. Magazin dünyasında sürekli adından söz ettiren Çelikkol, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Natali Yarcan ile Roma'da yıl dönümünü kutladı.

İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan, Roma'da birinci yıllarını kutladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-03-2024 13:20

İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan, 2023 yılının başından beri birlikte oldukları bilinen çift, yıldönümlerini kutlamak için Roma'ya seyahat etti.

İtalya'da bir televizyon kanalının daveti üzerine Roma'ya giden ünlü oyuncu, sevgilisine sürpriz yaparak onu da yanında götürdü.

Tatil boyunca İtalya'da çekilen bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşan İbrahim Çelikkol, takipçilerinden beğeni topladı. Ancak Natali Yarcan, seyahatleri hakkında sessiz kalarak herhangi bir paylaşım yapmadı ve gizliliği tercih etti.

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