İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan Evlendi! İşte Sürpriz Nikahtan İlk Görüntü...

İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan evlendi. Ünlü oyuncu, Özdemir Asaf dizeleriyle duyurduğu evliliğiyle hayranlarından büyük ilgi gördü.

İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan Evlendi! İşte Sürpriz Nikahtan İlk Görüntü...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-09-2025 10:49

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, uzun süredir aşk yaşadığı Natali Yarcan ile hayatını birleştirdi. Yaklaşık üç yıldır birlikte olan çift, mutluluklarını 20 Eylül 2025’te nikâh masasına oturarak taçlandırdı. Evlilik haberi ise Çelikkol’un sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

Duygusal Paylaşım Büyük İlgi Gördü

Çelikkol, evliliklerini duyururken hayranlarını da duygulandıran bir gönderi paylaştı. Ünlü oyuncu, sevgi dolu hislerini Özdemir Asaf’ın dizeleriyle dile getirdi. “Öylesine güzel seviyorum ki seni… Öylesine saf, öylesine temiz, öylesine derin” sözleriyle duygularını ifade eden Çelikkol’un bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları, çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Natali Yarcan Soyadını Güncelledi

Mutluluğunu saklamayan Natali Yarcan da sosyal medya hesabında dikkat çeken bir değişiklik yaptı. Yarcan, kullanıcı adını “Natali Yarcan Çelikkol” olarak güncelledi. 

Hayranlarından Tebrik Mesajları

Çelikkol ve Yarcan’ın evliliği magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada “çok yakıştınız”, “mutluluklar” ve “aşk böyle bir şey” yorumları yapıldı. Çift, sade ama samimi duyurularıyla dikkat çekti. Evlilikleriyle birlikte gözler şimdi çiftin özel hayatına çevrildi.

