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İbrahim Çelikkol evini açtığı depremzede bebekle buluştu!

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol’un seferber olup yardıma koştuğu 6 Şubat büyük deprem felaketinde, 8 günlük olan Asya bebek ve ailesini İstanbul’daki evinde yaklaşık 3 ay misafir ettiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, depremzede bebekle tam 6.5 ay sonra bir araya geldi.

İbrahim Çelikkol evini açtığı depremzede bebekle buluştu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-09-2023 12:00

İbrahim Çelikkol, deprem bölgesine ziyarette bulunduğu sırada yardım elini uzattığı aileler arasında 8 günlük Asya bebeği ve ailesini de bulmuştu. Adana'ya yaptığı ziyaret sonrasında, şimdi 8 aylık olan Asya bebeği tekrar görmeye gittiğinde gerçek sevgisi daha da açığa çıktı.

Bebeğin annesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi: "Bu dünyanın en güzel öncesini ve sonrasını yaşadık. Tam 6.5 ay sonra Asya ile tekrar bir aradayız. Bu büyük yürekli insan, deprem sırasında bize evini açtı ve Asya henüz 8 günlüktü. Bizi İstanbul'daki evinde ağırladı. Bu nedenle, kızımın değerli amcası olarak kalbimizde özel bir yere sahiptir."

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