İbrahim Çelikkol evini açtığı depremzede bebekle buluştu!

İbrahim Çelikkol, deprem bölgesine ziyarette bulunduğu sırada yardım elini uzattığı aileler arasında 8 günlük Asya bebeği ve ailesini de bulmuştu. Adana'ya yaptığı ziyaret sonrasında, şimdi 8 aylık olan Asya bebeği tekrar görmeye gittiğinde gerçek sevgisi daha da açığa çıktı.

Bebeğin annesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi: "Bu dünyanın en güzel öncesini ve sonrasını yaşadık. Tam 6.5 ay sonra Asya ile tekrar bir aradayız. Bu büyük yürekli insan, deprem sırasında bize evini açtı ve Asya henüz 8 günlüktü. Bizi İstanbul'daki evinde ağırladı. Bu nedenle, kızımın değerli amcası olarak kalbimizde özel bir yere sahiptir."