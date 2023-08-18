İbrahim Çelikkol ekrana dönüyor! İşte yeni dizisi

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı proje seçimini yaparak NGM ile yeni bir dizi projesi için anlaştı. Çelikkol, Haziran ayında Netflix'te yayınlanan “Kuş Uçuşu” dizisinin ardından, gelen dizi teklifleri arasından en uygun olanını seçti.

Eylül ayında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan "Güneş Tutulması" dizisinde başrol oynayacak olan İbrahim Çelikkol, NGM ile prensipte anlaşma sağladı. Dizi, Emre Kabakuşak'ın yönetmen koltuğunda oturacağı ve senaryosunu Ayça Mutlugil ile Nuray Uslu'nun kaleme aldığı bir yapım olarak dikkat çekiyor.

İbrahim Çelikkol'un, dizinin tanıtım sürecine ne kadar katılacağı ise merak konusu haline geldi. atv'nin önümüzdeki hafta çarşamba, perşembe ve cuma günleri gerçekleştireceği kanal tanıtım çekimine katılıp katılmayacağı, dizi severler tarafından sabırsızlıkla beklenen bir detay olarak öne çıkıyor.

Hayranlar, İbrahim Çelikkol'ün yeni projesi "Güneş Tutulması"nı büyük bir heyecanla beklerken, ünlü oyuncunun diziye nasıl bir soluk katacağı ve atv ekranlarında nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.