İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi

Başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, sevgilisi Natali Yarcan ile birlikte Norveç’te unutulmaz bir yılbaşı tatili geçiriyor. Doğanın eşsiz güzellikleriyle ünlü Norveç’te yeni yılı karşılayan çift, tatilden görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.
Çelikkol, Norveç’in soğuk kış koşullarına meydan okuyarak -3 derecede denize girdi. Oyuncu, cesaretiyle hayranlarını şaşırttı. Natali Yarcan da sevgilisinin bu cesur anlarını kameraya alarak sosyal medyada paylaştı.
2025’e macera dolu bir başlangıç yapan Çelikkol ve Yarcan, yeni yıla yepyeni anılarla girdiklerinin sinyallerini verdi!