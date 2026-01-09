İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu, "Mutluyuz Mu?" Filminde Buluştu

İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu’nu bir araya getiren “Mutluyuz mu?” 30 Ocak’ta vizyona giriyor

İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu,
Yayın Tarihi : 09-01-2026 15:49

Sinema salonları, İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu ile kahkahaya hazırlanıyor. Boşanmış bir çiftin, kızları için yeniden “mutlu aile” rolü yapmasını konu alan ve eğlenceli anlatımıyla dikkat çeken “Mutluyuz mu?”, 30 Ocak’ta seyircisiyle buluşacak.

Senaryosunu İbrahim Büyükak’ın kaleme aldığı ve Emrah Aguş ile birlikte yönetmenliğini üstlendiği filmin güçlü oyuncu kadrosunda İlker Aksum ile Başak Parlak da yer alıyor. Poll Films by Polat Yağcı ve 25 Film yapımcılığında çekilen “Mutluyuz mu?”, İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu’nun rol aldığı 2023 yapımı “Mutluyuz” filminin devamı niteliğini taşıyor.

Boşanmış bir çiftin sahte mutluluk oyunu üzerinden aileyi, ebeveynliği ve ilişkileri mizahla sorgulayan film; aile içi çatışmaları, ebeveynlik krizlerini ve bastırılmış duyguları hikâyesinin merkezine alıyor. Ferhat ve Aslı karakterlerine hayat veren Büyükak ve Sakallıoğlu, geçmişle hesaplaşamamış, sürekli tartışan bir çifti canlandırıyor. “Mutluyuz mu?”, izleyiciyi kahkahaya boğarken bir yandan da sevginin birlikte kalmak mı yoksa doğru şekilde ayrılmak mı olduğu sorusunu gündeme getiriyor.

Oyuncu kadrosunda Damla Çolak, Buse Kara, Eren Pekgöz, Asya Özveren, Taylan Meydan, Efe Yeşilay, Berke Üsdiken ve Asaf Baydar’ın rol aldığı “Mutluyuz mu?”, 30 Ocak’ta vizyonda olacak.

