İbrahim Aktolon’la yine yeniden

Aşk şarkılarıyla müziğe damgasını vuran İbrahim Aktolon, 2024’ü yeni single’ı “Son Kadeh” ile karşılıyor. Sanatçı, söz ve müziği de kendisine ait çalışma için “Sevip de kıymet göremeyenlerin şarkısı” diyor.

İbrahim Aktolon’la yine yeniden
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 22-12-2023 15:38

“Hırsız”, “Kusursuz”, “Aşka İsyan”, “Aleley”, “Üstü Kalsın”, “Küstah”, “Benim Hikayem” gibi çok sayıda hit şarkıya imza atan ve dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşan İbrahim Aktolon, yeni yıla yeni şarkısıyla “merhaba” diyor. Sanatçı, söz ve müziği de kendisine ait “Son Kadeh” adlı single’ını Aktolon Müzik etiketiyle dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu.

HEM HAREKETLİ HEM HÜZÜNLÜ 

“Son Kadeh”in altyapısına İbrahim Aktolon’un Fransa’da yaşayan müzisyen arkadaşı Reyne imzasını attı. Şarkının düzenlemesi ise Bülent Albayrak tarafından yapıldı. “Son Kadeh”in hareketli bir müziğe ve hüzünlü sözlere sahip olduğunu dile getiren İbrahim Aktolon iddialı konuştu: “Sevip de kıymet göremeyenlerin, aşka gönlünü kapatanların şarkısı bu. Eminim; 2024’e damgasını vuracak!”

MÜZİKSEVERLERDEN KLİBE TAM NOT

“Son Kadeh”in lirik video klibi NetD Müzik platformunda yayına girdi. İlk günden büyük ilgi gören çalışma, müzikseverler tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Klibin sponsorluğunu ise 50 Cent, Willy William, French Montana, Lil Pump, Karim Benzema, Eric Abidal, Vincent Aboubakar gibi dünyaca ünlü starlara özel ayakkabılar tasarlayan Onur Ateş üstlendi. Yakın arkadaşı olan İbrahim Aktolon’a müzik yolculuğunda destek vermek isteyen Ateş, sanatçının çalışmalarını çok beğendiğini dile getirdi.

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