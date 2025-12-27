İbo Show Yılbaşı Geccesine Yıldız Tilbe Damgası: Dansı Tatlıses’e Kahkaha Attırdı

İbo Show Yılbaşı programında Yıldız Tilbe rüzgarı esti! Yıldız Tilbe'nin ilginç dans figürleri İbrahim Tatlıses'i kahkahalara boğdu. İşte o çok konuşulan dans sahneleri ve detaylar...

İbo Show Yılbaşı Geccesine Yıldız Tilbe Damgası: Dansı Tatlıses’e Kahkaha Attırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-12-2025 10:18

Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezi İbo Show, bu yıl da hafızalardan silinmeyecek bir ana sahne oldu. Gecenin en çok beklenen konuğu Yıldız Tilbe, hem şarkılarıyla hem de "Yıldızvari" dans figürleriyle stüdyoyu yıktı geçti.

Kahkahalar Havada Uçuştu

Müziğin ritmine kendini kaptıran Yıldız Tilbe, sergilediği kendine has ve ilginç dansıyla İbrahim Tatlıses'i adeta kilitledi. Tilbe'nin enerjik ve sıra dışı figürleri karşısında İbrahim Tatlıses, canlı yayında kahkahalarına hakim olamayarak izleyenleri de güldürdü.

Küslük Bitti, Samimiyet Geldi

Bir dönem aralarında yaşanan büyük polemikler ve uzun süren küslüğün ardından, ikilinin bu kadar neşeli ve samimi bir görüntü sergilemesi izleyiciden tam not aldı:

  • Sosyal Medya Yıkıldı: Twitter (X) ve Instagram’da ikilinin dans videoları kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

  • Eski Günlerin Hatırına: İzleyiciler, "Yıldız Tilbe'nin olduğu her yer şenlik" ve "İbrahim Bey'i uzun süre sonra bu kadar gülerken görmek güzel" yorumlarında bulundu.

Gecenin Özeti: Eğlence ve Ritmin Zirvesi

İbo Show Yılbaşı özel programı, sadece müzikal bir şölen değil, aynı zamanda Yıldız Tilbe'nin özgür ruhlu performansıyla unutulmaz bir eğlence programına dönüştü. Stüdyodaki konuklar da Tilbe'nin dansına eşlik ederek yılbaşının coşkusunu zirveye taşıdı.

Benzer Haberler
Demet Özdemir’den Maskülen Rüzgar: Demet Özdemir’den Maskülen Rüzgar: "Eşref Rüya"nın Nisan’ı Sosyal Medyayı Salladı!
Ufuk Özkan’ın Son Hali Yürek Burktu: Konya’da Bir Restoranda Görüntülendi Ufuk Özkan’ın Son Hali Yürek Burktu: Konya’da Bir Restoranda Görüntülendi
Minik Osman’dan Eser Kalmadı! Emir Berke Zincidi 20 Yaşında ve Sahalara Dönüyor. Minik Osman’dan Eser Kalmadı! Emir Berke Zincidi 20 Yaşında ve Sahalara Dönüyor.
Efsane sunucusu Esra Ceyhan'ın son hali gündem oldu Efsane sunucusu Esra Ceyhan'ın son hali gündem oldu
Bakan Ersoy'un katıldığı toplantıda Sinem Ünsal bacak bacak üstüne atınca... Bakan Ersoy'un katıldığı toplantıda Sinem Ünsal bacak bacak üstüne atınca...
Serenay Sarıkaya’dan Mert Demir’e Romantik Kutlama: Serenay Sarıkaya’dan Mert Demir’e Romantik Kutlama: "İyi Ki Doğdun Kral!"
ÇOK OKUNANLAR
Dilan Polat’tan Şok Paylaşım:
  • 24-12-2025 10:50

Dilan Polat’tan Şok Paylaşım: "Ablam Sıla Doğu Beni Dövdü, Saçlarımı Yoldu!"

Gizem Karaca’dan İlk Aile Fotoğrafı! Leyla Yaz Bebek Büyüyor.
  • 26-12-2025 13:15

Gizem Karaca’dan İlk Aile Fotoğrafı! Leyla Yaz Bebek Büyüyor.

Simge Sağın’ın Gizli Evliliği Ortaya Çıktı!
  • 25-12-2025 17:11

Simge Sağın’ın Gizli Evliliği Ortaya Çıktı! "Lisede Evlendim, Pişman Oldum."

2026’da Düğün Var mı? Eylül Tumbar Merak Edilen Soruyu Yanıtladı.
  • 26-12-2025 11:02

2026’da Düğün Var mı? Eylül Tumbar Merak Edilen Soruyu Yanıtladı.

Hülya Avşar'dan Korkutan Kaza! Yeni Arabasıyla Denize Uçuyordu.
  • 23-12-2025 11:13

Hülya Avşar'dan Korkutan Kaza! Yeni Arabasıyla Denize Uçuyordu.