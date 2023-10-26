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İBB burs sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir 2023?

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB bursları hakkında son bilgilendirmeler bu haberde! Maddi destek: İBB burs sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? 2023 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler gencuniversiteli.ibb.istanbul linki

İBB burs sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir 2023?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-10-2023 15:06

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencileri için sunduğu burs imkanı her yıl binlerce öğrenci için büyük bir fırsat. Bu yıl da, burs başvurularının ekranının kapanmasının ardından öğrenciler sonuçların ne zaman ve nereden açıklanacağını merak ediyor. İşte 2023 İBB burs başvuru sonuçları hakkında son bilgiler...

Burs Başvuruları Ne Zaman Başlamıştı?

2023-2024 eğitim yılı için İBB tarafından gerçekleştirilen burs başvuruları 26 Eylül'de başlamış ve 20 Ekim'de tamamlanmıştı. Bu tarihten itibaren sonuçları bekleyen öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor.

İBB Burs Başvuru Sonuçları Açıklandı mı?

Öğrencilerin merakla beklediği İBB burs sonuçları şu an itibarıyla henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz bu habere bilgi eklenecektir.

Sonuçları Nereden Takip Edilmeli?

İBB burs başvuru sonuçları kabul edilen adaylar, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS yoluyla haberdar edileceklerdir. Aynı zamanda sonuçları gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden de öğrenmek mümkün.

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