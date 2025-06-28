Hüsnü Şenlendirici İkinci Kez Dede Oldu, Hastane Önü Şenlik Alanına Döndü

Hüsnü Şenlendirici ikinci kez dede oldu. Torunu Hüsnü’nün doğumu sonrası hastane önünde davullu-zurnalı kutlama yaptı, eşi göbek attı.

Hüsnü Şenlendirici İkinci Kez Dede Oldu, Hastane Önü Şenlik Alanına Döndü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-06-2025 10:43

Ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, bir kez daha dede olmanın mutluluğunu yaşadı. 49 yaşındaki usta müzisyen, oğlu Ergün Şenlendirici ve gelini Peri Özdolgun’un dünyaya gelen ikinci çocukları için adeta bir kutlama şöleni düzenledi.

Bebeklerine “Hüsnü” adını verdiler

2019 yılında İzmir Bergama’da evlenen çiftin ilk çocukları Ses Sema, geçtiğimiz yıl dünyaya gelmişti. Aile, önceki gün ise ikinci bebeklerini kucaklarına aldı. Dede olmanın gururunu yaşayan Hüsnü Şenlendirici, yeni doğan torununa kendi adını verdi: Hüsnü.

Davul-zurna ile hastane önünde göbek attılar

Yeni torun haberini alan Hüsnü Şenlendirici, duygularını kelimelerle değil, müzikle ifade etti. Hastane çıkışında davul-zurna eşliğinde kutlama yapan sanatçıya eşi Nazire Şenlendirici de eşlik etti. Göbek atan çiftin neşesi çevredekilerin de dikkatini çekti. Coşkulu anlar, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

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