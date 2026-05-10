Hülya Koçyiğit’ten Dikkat Çeken Açıklama: “Gülşah’a Borcumu Ödedim”

Hülya Koçyiğit kızı Gülşah Alkoçlar ile birlikte Anneler Günü’ne özel yaptığı samimi açıklamalarla gündeme geldi. Anne-kız, hem duygusal hem hayat tecrübelerine dair dikkat çeken ifadeler kullanarak aile bağlarına dair içten mesajlar verdi. Koçyiğit, anneliğin zamanla daha büyük bir sorumluluk haline geldiğini vurgulayarak yoğun çalışma hayatı nedeniyle geçmişte kızının her anında yanında olamadığını ifade etti.

Anneler Günü’nde Duygusal Açıklamalar

Hülya Koçyiğit, Anneler Günü’nün kendisi için yalnızca bir kutlama günü olmadığını aynı zamanda derin bir anlam taşıdığını belirtti. Kendi annesinden gördüğü sevgiyi ve disiplini dile getirerek anneliğin yalnızca çocuk sahibi olmak değil bir bireyi hayata hazırlama sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Çalışan bir anne olmanın zorluklarına da değinen Koçyiğit, yoğun iş temposuna rağmen çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmeye özen gösterdiğini ifade etti. Eksik kaldığını düşündüğü anlarda ise ailesinin desteğinin her zaman yanında olduğunu söyledi.

“Annelik Sorumlulukla Gerçek Anlamını Buluyor”

Annelik duygusunun zamanla daha da derinleştiğini anlatan Koçyiğit, ilk anların daha çok heyecan ve mutlulukla geçtiğini ancak çocuk büyüdükçe bu duygunun yerini büyük bir sorumluluk hissine bıraktığını dile getirdi. Ona göre gerçek annelik, çocuğun ihtiyaçlarını anlamak ve ona doğru rehberlik etmekle mümkün oluyor.

Bu süreçte kendi annesinin yol gösterici rolüne de değinen Koçyiğit, hayatındaki en büyük örneğin annesi olduğunu belirtti.

“Anneme Borcumu Torunlarımla Ödedim”

Koçyiğit, torunlarıyla ilgili de dikkat çekici açıklamalar yaptı. Yoğun çalışma hayatı nedeniyle çocukluk döneminde kızı Gülşah’ın her anında yanında olamadığını belirten sanatçı, bu eksikliği torunlarıyla kapattığını söyledi.

“Gülşah’a olan borcumu torunlarımla ödedim.” sözleriyle duygularını ifade eden Koçyiğit, torunlarıyla daha fazla vakit geçirerek geçmişteki eksiklikleri telafi etmeye çalıştığını dile getirdi.

Gülşah Alkoçlar’dan Annesine Övgü

Gülşah Alkoçlar ise çocukluk yıllarında annesinin yoğun temposuna rağmen her zaman yanında olduğunu söyledi. Genç yaşta anne olmanın zorluklarını annesinin desteğiyle aştığını belirten Alkoçlar, aile içindeki güçlü bağın kendileri için çok değerli olduğunu ifade etti.

Annesini “hayat öğreticisi” olarak tanımlayan Alkoçlar, onun hem iş hem aile yaşamını birlikte yürütmesinin kendisi için büyük bir örnek olduğunu söyledi.

“Anne-Baba Olmak Büyük Bir Sorumluluk”

Hülya Koçyiğit, ebeveynliğin herkes için kolay bir rol olmadığını belirterek bu sorumluluğun olgunluk ve deneyim gerektirdiğini vurguladı. Çocuk yetiştirmenin yalnızca bir görevden ibaret olmadığını aynı zamanda bilinçli bir süreç olduğunu ifade etti.