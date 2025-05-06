Hülya Avşar’dan Tatlıses’in “Yuva Yıkar” Sözlerine Olay Yanıt!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Bebek’te görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avşar, yakın dostu İbrahim Tatlıses’in kendisi için sarf ettiği “Senin bu gözlerin yuva yıkar” sözlerine verdiği karşılıkla gündeme oturdu. Ünlü isim, bu sözlere esprili ama anlamlı bir yanıt verdi: “Bu gözler çok yuva yapar.”

Yeni Şarkısı Hakkında Konuştu

Son günlerde çıkardığı ‘Ahım Olsun’ adlı şarkısıyla yeniden dikkatleri üzerine çeken Hülya Avşar, şarkının gördüğü ilgiden oldukça memnun. Bebek’te objektiflere poz veren Avşar, “Şarkım çok sevildi, geri dönüşler harika” diyerek projeden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ünlü sanatçı, ayaküstü sohbetinde sahilde kendisini çalgılarla karşılayan müzisyenlere de gülümsedi.

Avşar Kızı’ndan Tatlıses Yorumu

Geçtiğimiz günlerde televizyon programına konuk olan İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar'a hitaben “Senin bu gözlerin yuva yıkar” demişti. Bu sözlerin hatırlatılması üzerine Avşar, her zamanki kendinden emin tavrıyla yanıt verdi:

“Bu gözler çok yuva da yapar.”

Sözleriyle gündeme gelen Hülya Avşar, dostluklarının gücünü ve kendi duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi.

“Yuva Kuracak mısınız?” Sorusuna Espirili Yanıt

Basın mensuplarının “Yeniden bir yuva kurma planınız var mı?” sorusu karşısında Avşar, alışılagelmiş mizahıyla gülümsedi ve şu cevabı verdi:

“Böyle sorulara benden cevap alabilir misiniz?”

Sanatçının bu cevabı, hem samimi hem de sınırları çizen bir duruş sergiledi. Sevenleri, Avşar’ın güçlü tavrını ve hayat enerjisini her zaman takdir ediyor.