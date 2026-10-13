Hülya Avşar'dan Sosyal Medyada Linç Edilen Erkan Petekkaya'ya Sürpriz Destek!

Erkan Petekkaya'nın Hülya Avşar'ın videosuna yaptığı yorum sosyal medyada linç edilmesine yol açtı. Avşar'dan Petekkaya'ya destek gecikmedi.

Hülya Avşar'dan Sosyal Medyada Linç Edilen Erkan Petekkaya'ya Sürpriz Destek!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-10-2026 14:13

Magazin dünyasının sivri dilli ve her açıklamasıyla olay yaratan iki ünlü ismi Hülya Avşar ile Erkan Petekkaya arasında sosyal medyada dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Geçtiğimiz hafta sonu Kuzey Kıbrıs'ta sahne alan ve performansıyla adından söz ettiren Hülya Avşar'ın bir videosunun altına ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın yazdığı yorum kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Yapılan eleştiriler ve ardından gelen linç kampanyası üzerine sessizliğini bozan Hülya Avşar meslektaşına sahip çıkarak herkesi şaşırtan bir destek mesajı paylaştı.

Erkan Petekkaya'nın Yorumu Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Hafta sonu KKTC'de verdiği konserle izleyicileri coşturan Hülya Avşar sahnede çekilen eğlenceli anlarını sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede binlerce etkileşim alan videoya Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen oyuncularından Erkan Petekkaya'dan ilginç bir yorum geldi. Petekkaya söz konusu paylaşımın altına "Yürüyemeyen kadın ya da bir insan bir canlı ama yürüyemiyor" ifadelerini not düştü.

Bu yorum kısa süre içinde sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayıldı. Bazı kullanıcılar Petekkaya'nın sözlerini şaka olarak değerlendirirken pek çok kullanıcı ise yorumun üslubunu eleştirerek ünlü oyuncuyu adeta linç yağmuruna tuttu. Paylaşımın altındaki yorumlar kısa sürede büyük bir tartışma platformuna dönüştü.

Hülya Avşar'dan Vefa Örneği

Hakkında yapılan yorum nedeniyle sosyal medyanın hedefi haline gelen Erkan Petekkaya'nın zor durumda kalmasına sessiz kalmayan Hülya Avşar konuya ilişkin net bir açıklama yaparak meslektaşına arka çıktı. Yapılan eleştirilerin abartıldığını ima eden ünlü sanatçı Petekkaya'ya yönelik destek mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Erkan Petekkaya'cım çıkan haberlere sakın üzülme, ben çok eğlendim. Seni çok öpüyorum. Bu arada beni koruyup kollayan herkese çok teşekkür ediyorum."

Hülya Avşar'ın bu yapıcı ve destekleyici tavrı, sosyal medyada farklı tepkilere neden olurken ikilinin arasındaki dostluğun bu tür polemiklerden etkilenmediği bir kez daha gözler önüne serildi.

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