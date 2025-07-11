Hülya Avşar’dan Sörf Göndermesi: “Her Yıl Yaptığım Spor”

Hülya Avşar, sörf yaparken çekilen karelerini paylaştı. “Her yıl yaptığım spor” diyerek esprili bir göndermede bulundu.

Hülya Avşar’dan Sörf Göndermesi: “Her Yıl Yaptığım Spor”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-07-2025 13:32

Hülya Avşar, yaz sezonunu dolu dolu geçirmeye devam ediyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, bu kez sörf yaparken çekilen görüntülerini paylaştı. Dalgalı denizde verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çeken Avşar, takipçilerini hem şaşırttı hem de hayran bıraktı.

Hülya Avşar, sörf yaparken çekilen karelerini Instagram hesabından yayımladı. Paylaşımlarının altına ise dikkat çeken bir not düşmeyi ihmal etmedi. Yaptığı açıklamayla, yıllardır sürdürdüğü bu sporla ilgili kamuoyunun tepkisine esprili bir dille yanıt verdi.

“İlk Kez Görüyormuş Gibi Tepki Verenlere…”

Sosyal medya paylaşımında, “Her yıl yaptığım spora, ilk kez görüyormuş gibi tepki verenlere…” ifadelerini kullanan Hülya Avşar, hem eleştirileri tiye aldı hem de enerjisinden ödün vermediğini gösterdi. Ünlü oyuncunun sörf performansı ve fit görüntüsü, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Avşar’ın yaz aylarında deniz sporlarına olan ilgisi biliniyor. Her yıl sporla iç içe bir tatil tercih eden başarılı isim, hem sağlıklı yaşam tarzı hem de dinç görüntüsüyle adından söz ettiriyor.

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