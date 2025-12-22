Hülya Avşar’dan Şaşırtan İmaj: "Fazilet" Rolü İçin Tesettüre Girdi!

Son olarak Masumiyet dizisindeki "Hale Ilgaz" karakteriyle izleyici karşısına çıkan Türk sinemasının efsane ismi Hülya Avşar, 4 yıllık aranın ardından setlere iddialı bir dönüş yapıyor. ATV’de yayınlanacak olan "Aynı Yağmur Altında" dizisiyle anlaşan Avşar, yeni rolü için büründüğü imajla magazin gündemini sarstı.

4 Yıl Sonra Gelen Dönüş: "Fazilet Aydan"

Hülya Avşar, dizide Fazilet Aydan karakterine hayat verecek. Rolünün gereği olarak ilk kez tesettürlü bir karakteri canlandıracak olan usta oyuncunun prova görüntüleri, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Yapım ve Yönetim: Baba Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Ali Balcı oturuyor.

Çekimler Londra'da Başladı: Dizinin çekim süreci yurt dışı sahneleriyle Londra'da start aldı.



Sosyal Medya İkiye Bölündü

Avşar'ın başörtülü hali, takipçileri arasında büyük bir tartışma başlattı. Sosyal medyada yorumlar şu iki odakta toplandı:

Destekleyenler: "Hülya Avşar her role yakışır", "Merakla bekliyoruz, efsane dönüyor" yorumları yapıldı.

Eleştirenler: "Dizi tutmaz, 2. bölümde final yapar", "Erken final görüyorum" gibi karamsar tahminlerde bulunanlar da oldu.

Yıldızlar Geçidi Gibi Kadro

Dizi, sadece Hülya Avşar ile değil, dev oyuncu kadrosuyla da sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday. Kadroda şu isimler yer alıyor: