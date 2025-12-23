Hülya Avşar'dan Korkutan Kaza! Yeni Arabasıyla Denize Uçuyordu.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Tarabya Sahili'nde korku dolu anlar yaşadı. Yeni yaşı için kendisine hediye aldığı lüks otomobiliyle seyir halindeyken kaza yapan Avşar, adeta facianın eşiğinden döndü.

Fren Yerine Gaza Bastı!

Olay, geçtiğimiz günlerde Tarabya Sahili'nde meydana geldi. 62. yaş günü şerefine kendine 10 milyon TL değerinde lüks bir otomobil alan sanatçı, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazanın detayları ise oldukça ürkütücü:

Büyük Hata: Hülya Avşar, manevra yaptığı sırada fren yerine gaza bastı.

Denizin Kıyısında Durdu: Aracın yöneldiği duvarın hemen arkasında deniz bulunuyordu. Avşar, son anda yaptığı müdahale ile otomobilin denize uçmasını engelleyerek hayata tutundu.

Maddi Hasar Büyük: Kazada şans eseri yaralanan olmazken, 10 milyon TL'lik lüks araçta ciddi maddi hasar meydana geldi.

Aracı Tamir Edildi

Hülya Avşar'ın yaşadığı bu şok edici kaza sonrası büyük hasar alan otomobili hemen servise çekildi. Kısa sürede tamir edilen aracın yeniden kullanılabilir hale getirildiği öğrenildi. Sahil şeridinde yaşanan bu olay, çevredeki vatandaşlarda da kısa süreli panik yarattı.