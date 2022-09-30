Hülya Avşar'dan İranlı kadınlara 3 dilde destek

Mahsa Amini, İran'da ahlak polisleri tarafından ülkenin "başörtüsü kurallarını ihlal ettiği için" tutuklandıktan 3 gün sonra Tahran'da bir hastanede hayatını kaybetti. Amini'nin ölümünün ardından, İran'da protesto eylemleri günlerdir devam ediyor.

HÜLYA AVŞAR'DAN 3 DİLDE DESTEK

Dünyada birçok ünlü isim, 'Mahsa Amini' olayına gerek çeşitli etkinliklerle gerekse sosyal medya hesapları üzerinden tepkisini gözler önüne serdi. Hülya Avşar da yaşanan olaya tepki gösteren ünlüler arasında yer alıyor.

Hülya Avşar, Türkçe, Farsça ve İngilizce, "Kadın isterse; bir gün herkesin susmak zorunda olduğunu gösteren İranlı kadınlara hayranım, yanlarındayım. Susacaksınız! Hiçbir kadın giyiminden dolayı yargılanamaz, öldürülemez" mesajını yayınladı.