Hülya Avşar'dan Demet Özdemir'e tenis daveti

Geçtiğimiz günlerde Etiler'de tenis kıyafetine benzer bir elbise ile görüntülenen Demet Özdemir, “Sizi kortlarda görecek miyiz?” sorusuna, “Hülya Avşar ile karşılıklı oynarım ama yenilmeyi göze alırım” şeklinde yanıt vermişti.

Demet Özdemir’in bu sözlerine Hülya Avşar’dan yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından Özdemir’e seslenen Avşar, “O zaman 2 Ekim'de Bodrum'da yapılacak olan Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası'na bekliyorum seni Demetcim. Çok mutlu olurum” dedi.

Avşar’ın davetiyle ilgili Özdemir’in nasıl bir yanıt vereceği ve turnuvada buluşup buluşmayacakları merak konusu oldu. Tenis severler, bu karşılaşmanın heyecanını şimdiden yaşamaya başladı.