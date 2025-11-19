Hülya Avşar Setlere Geri Dönüyor: Yeni Dizi Teklifini Beğendiğini Açıkladı

Hülya Avşar, uzun süredir ara verdiği dizi setlerine geri dönme isteğini dile getirdi. Avşar, Kıbrıs'taki konseri öncesi basın mensuplarıyla görüştü. Ünlü sanatçı, yeni dizi teklifini beğendiğini ve oyunculuğa geri dönüş ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.

İş Dünyasında Yeni Sayfa Açtı, Sahneyi Bırakmadı

Hülya Avşar, geçtiğimiz haftalarda bir medikal firmaya ortak olarak iş dünyasına yeni bir adım atmıştı. Başarılı yatırımlarıyla dikkat çeken Avşar, yoğun temposuna rağmen sahne çalışmalarını sürdürdü. Sanatçı, hafta sonu Kıbrıs'ta sevenleriyle buluşarak konser verdi.

"Büyük İhtimalle Olacak, Oyunculuğu Çok Özledim"

Uzun süredir dizi ve film projelerinden uzak duran Hülya Avşar, setlere dönmeye hazırlandığını müjdeledi. Kendisine gelen teklifi doğrulayan sanatçı, projeyi değerlendirdi. Avşar, "Hikayeyi ve oyuncuları çok beğendim. Büyük ihtimalle olacak. Oyunculuğu çok özledim" dedi.